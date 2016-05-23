Москва, 24 мая, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Одна из главных причин высокой смертности от меланомы в России — поздняя диагностика. Так, в стране отмечается рост заболеваемости этим типом рака, при этом 12% пациентов умирают в течение года после постановки диагноза, заявили на пресс-конференции 23 мая ведущие онкологи страны. Чтобы изменить ситуацию и купировать проблему, в России создана Ассоциация специалистов по проблемам меланомы. Проект возглавил руководитель отделения биотерапии ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Минздрава РФ Лев Демидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Меланома — злокачественное новообразование, которое находится в первой десятке онкологических заболеваний. Мы предлагаем в ассоциации объединить разные профессиональные сообщества. Наша цель ясна и проста — либо излечить, либо контролировать болезнь. Наша задача — сблизить научные достижения медицины с практическими условиями, при которых мы сегодня работаем», — заявил Лев Демидов.

По словам директора Приволжского филиала ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина» Рустема Хасанова, несмотря на опасность заболевания, меланома излечима. «Президентом РФ отмечена цель — снижение смертности населения со злокачественными образованиями. Знания, которые онкологи накопили в течении многих лет, нужно доводить до других специалистов: дерматологов, терапевтов, хирургов, офтальмологов. При таком союзе, успех в борьбе с раком гарантирован», — считает он.

Как, в свою очередь, отметила председатель Российского общества онкологов Ирина Поддубная, для эффективного лечения меланомы необходимо выстроить продуктивный диалог власти, Минздрава и профессиональных объединений.

«Мировой опыт показывает, что нужно ценить профессиональные сообщества. Недавно в Минздрав обратились с созданием клинических рекомендаций для протоколов лечения к профессиональным сообществам. Это значит, документ включает в себя все принципы диагностики и лечения; он будет создан истинными профессионалами и будет соответствующим образом экспертирован и утвержден Минздравом», — пояснила она.

Эксперты отметили, что заболеваемость меланомой кожи среди населения РФ непрерывно увеличивается. В 2014 году выявили 9390 новых случаев меланомы. Почти 12% пациентов скончались в течение года после постановки диагноза.

Одна из главных причин высокой смертности от этого заболевания — поздняя диагностика. До 25% случаев меланомы выявляются на поздних стадиях, когда вероятность успешного лечения снижается.

«Во многом смертность от этой болезни связана с недостаточной информированностью населения и запоздалой диагностикой заболевания. Ранняя диагностика существенно улучшает результаты лечения и выживаемость пациентов, что диктует необходимость совершенствования программ по ранней диагностике меланомы, с привлечением повышенного внимания общественности к этой проблеме», — заявил Лев Демидов.

Мамед Алиев, директор НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ имени Н.Н.Блохина», напомнил о важности ответственности врача за позднюю диагностику заболевания по примеру СССР, а также напомнил о возможной финансовой ответственности пациента за свое лечение, если последний игнорирует необходимые осмотры у специалистов.

«Когда пациент знает, что не обследовавшись вовремя он выходит из опеки страхования государства, он пойдет проверяться, иначе потеряет деньги. Как показала история, самой адекватной моделью мотивации за всю историю здравоохранения была советская модель: кремлевская медицина показала сумасшедший успех. Рак легких в 62% случаев был излечен. Ни одна клиника в мире не могла показать такие результаты. И каждый случай был выявлен врачом на 1−2 стадии заболевания. В СССР врач, который упустил 1−2 стадию, вместе с главврачом шел отчитываться в главное управление и также имел финансовую ответственность», — заявил он.

Мамед Алиев также привел данные по показателям детской заболеваемости мелономой. «За последние 25 лет выявлено 125 случаев смертности среди детей из-за меланомы. Если об этой болезни будет знать каждая мама — таких случаев будет гораздо меньше», — отметил он.

Главный врач ГАУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ Анатолий Махсон подчеркнул, что рак — это не приговор, и попросил СМИ об информационной поддержке. «Почему-то в нашей стране считается, что пошел к онкологу — умер. Это не так. Задача СМИ, чтобы люди сами шли на простую диагностику. При обнаружении меланомы на ранней стадии операция будет несложной. Но, чтобы люди знали об этом, пресса, общественность и медицина должны объединиться».

В свою очередь, Лев Демидов добавил, что 1−2 раза в месяц необходимо организовывать встречи с журналистами, чтобы представители прессы доступным языком могли рассказывать о последних научных достижениях медицины в данной сфере.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сформировать правильные рабочие группы, с привлечением экспертов. Нас не интересует массовость. Мы сами привлечем тех, кого мы знаем как эффективных, интересных специалистов. Тогда в нашей Ассоциации будет больше смысла: мы будем коллективно смотреть на болезнь», — резюмировал руководитель Ассоциации Лев Демидов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России уже предпринимались попытки улучшить положение онкологических больных. Так, в 64 регионах страны с 1 января 2009 года до 1 января 2015-го действовала Национальная онкологическая программа по совершенствованию оказания медицинской помощи. На нее было потрачено 47 млрд рублей, но первоначальных расчетов программа не оправдала. Ежегодная смертность от онкологии снизилась всего на 1% из запланированных четырех. Тем не менее, увеличилось число пациентов, заболевание которых диагностировали на ранних стадиях.