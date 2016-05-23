Нью-Йорк, США, 23 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападения на гражданских лиц в прибрежных городах Сирии — Джаблехе и Тартус, где погибли более 80 человек и еще 200 получили ранения, передает Reuters.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

Пресс-секретарь Стефан Дуджаррич сообщил, что Пан Ги Мун особенно обеспокоен эскалацией военной активности в провинциях Дамаск и Хомс, ведущей к увеличению числа жертв среди гражданского населения.

Дуджаррич говорит, что генсек ООН призвал все стороны воздерживаться от нападений на гражданских лиц и надеется, что виновные будут привлечены к ответственности.