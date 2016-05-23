Берн, 23 мая, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря Международной федерации футбола (FIFA) Маркус Каттнер уволен за нарушения «доверенных ему согласно трудовому договору обязанностей». Об этом, как передает Р-Спорт, говорится в заявлении организации.

Ryan Fung Эмблема FIFA

«Решение вступает в силу незамедлительно, — говорится в сообщении. — Внутреннее расследование ФИФА обнаружило нарушения (чиновником) доверенных ему согласно трудовому договору обязанностей».

Международная федерация футбола отмечает, что не будет комментировать детали, но продолжит сотрудничество с соответствующими органами.

«FIFA не будет давать комментариев относительно каких-либо деталей, но продолжит сотрудничество с соответствующими органами», — говорится в сообщении.