Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Явка почти в 9% на предварительном голосовании в Ленинградской области стала для политолога Дмитрия Солонникова неожиданностью, а вот тройка лидеров праймериз — вполне ожидаемой. Правда, как заявил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, победа «в квалификации» еще не означает выигрыш на предстоящих осенью выборах.

Флаг партии «Единая Россия»

Солонников удивлен высокой явкой (почти 9%) на праймериз в Ленобласти, которая почти вдвое превысила аналогичный показатель по Петербургу. По его словам, с одной стороны, это может говорить о том, что в области люди ведут себя активнее, верят в результаты выборов и голосуют за кандидатов, которые ближе к ним. Но, с другой стороны, явка столь неожиданно большая, что вызывает сомнения.

«На праймериз же приходят не все избиратели — туда идут только сторонники партии «Единая Россия». А если мы посмотрим на итоги (прошлых) выборов, где проголосовало около 50% населения, из них около половины — за партию власти, отсюда следует, что за «Единую Россию» голосует около четверти всех жителей. И вдруг из этой четверти почти половина приходит на праймериз… Для меня активность неожиданная. Ожидал не больше 3%», — сказал Солонников.

По словам политического эксперта, лидерство известных лиц, депутатов Госдумы, по итогам праймериз вполне объяснимо. «Сергей Нарышкин и Сергей Петров — это люди достаточно известные, которые долгое время являются участниками избирательных процессов в Ленобласти», — пояснил он.

Очень слабый результат, как отметил Солонников, показала депутат Госдумы Елена Николаева, которая развернула широкую пиар-кампанию в Ленобласти. «Это человек, который очень много сделал в пиаре в Ленобласти. О ней начали говорить и в Петербурге, и в других регионах. Вдруг раз, ее чуть не сняли с выборов. Я уже даже подумал, что политтехнологи, работающие в ее штабе, устроили такую пиар-кампанию, чтобы о ней стали говорить в СМИ. Видимо, известность не является прямой дорогой к популярности среди жителей Ленобласти», — заметил политолог.

А вот тот факт, что глава Всеволожского района Владимир Драчев выбился в финалисты по одноименному округу, по мнению Дмитрия Соолонникова, — результат мобилизации ресурсов. «Если бы явка составляла сотни тысяч избирателей, то 1−2 тысячи голосов принципиально не повлияли бы на расклад, а когда на участок приходит всего тысяча избирателей, то каждая тысяча голосов — это вклад в победу. А человек, который имеет мобилизационный ресурс, может привести к участкам ветеранов, работников бюджетной сферы и т.д. — не обязательно насильно, а просто имеет возможность организовать своих сторонников — имеет серьезные преимущества», — отмечает Солонников.

У депутата Госдумы Светланы Журовой, которую обошел по итогам праймериз Драчев, есть известность, а вот ресурса ей как раз не хватило. «Она работала в чисто имиджевом поле. Если бы явка была больше, она бы набрала больше голосов», — уверен Солонников.

«Единая Россия», по словам политолога, показала свой мобилизационный актив, мобилизационный потенциал. «Вот столько можно вытащить на выборы путем внутрипартийной агитации своих сторонников. То есть, эти люди готовы участвовать в политических процессах «Единой России». Мы увидели, сколько их. Дальше всё будет зависеть от общей явки на выборах (…) Чем больше будет явка осенью, тем меньше получит голосов «Единая Россия», и тем больше будет новых участников избирательного процесса, между которыми будут распределяться голоса», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Также Дмитрий Солонников подчеркнул, что совсем не обязательно победители майских праймериз займут первые строчки и на выборах в сентябре. «Им могут быть сделаны другие предложения. Не думаю, что Нарышкину сделают другое предложение, но, в принципе, любому фавориту предварительного голосования могут сделать предложение возглавить списки на выборах в Законодательное собрание, рекомендуют сконцентрироваться на политике внутри региона, могут предложить поработать в исполнительных органах власти, могут предложить партийную карьеру. Праймериз показали определенную силу и популярность того или иного политика, а дальше партия решит, что с этой популярностью делать, как ее использовать на благо себя, государства и своих сторонников», — подытожил Дмитрий Солонников.

Как сообщалось, на предварительном голосовании «Единой России» в Государственную думу по общефедеральному списку в Ленинградской области больше всего голосов набрал действующий спикер Госдумы Сергей Нарышкин. На праймериз в трех одномандатных округах Ленобласти лидируют Сергей Нарышкин, глава Всеволожского района Владимир Драчев и депутат Госдумы Сергей Петров. Официальные итоги праймериз будут оглашены 24−25 мая.