Москва, 26 мая, 2016, 09:49 — ИА Регнум. «Варкрафт», эпическое фэнтези о противостоянии двух миров по мотивам популярных во всём мире компьютерных игр, сегодня выходит на экраны российских кинотеатров. Фильм создала компания Blizzard Entertainment, прославившаяся в 1994 году созданием первой стратегии серии Warcraft, впоследствии одной из самых успешных франшиз в истории компьютерных игр. Режиссёром фильма стал 44-летний Дункан Джонс, известный по фильму «Исходный код» 2011.

Цитата из к/ф «Варкрафт». реж. Дункан Джонс. 2016. США Роберт Казински в роли Оргрима Молота Рока

За основу сюжета «Варкрафт» взяты события, о которых рассказано в книгах Кристи Голден «World of Warcraft: Восхождение Орды» 2006 и Джеффа Грабба «Последний страж» 2001. В центре сюжета — истоки конфликта между народами из разных миров — орками и людьми. Веками неприступные стены Штормграда и магия защищали людей от любых напастей. Но вот в самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли планеты Азерот. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу мира.

Дункан Джонс охарактеризовал вселенную «Варкрафт» как «навороченную фэнтези», где всё очень необычно. Режиссёр адаптировал фильм для массового зрителя, а не только фанатов Warcraft, но в то же время попытался передать атмосферу и дух игр. По словам Джонса, в картине не будет деления на «плохих» и «хороших»; противостояние будет показано с точки зрения обеих противоборствующих сторон. Это имеет принципиальное значение для экранизации Warcraft, где пользователи сами выбирают, за кого играть.

Мировая премьера фильма состоялась спустя 10 лет после первого публичного упоминания о нём. Компания Blizzard Entertainment объявила о проекте ещё в 2006 году. Спустя несколько лет на международном ежегодном фестивале был продемонстрирован концепт-трейлер, где рыцарь сражался с орком. Через пару часов было объявлено, что подготовка к съёмкам фильма ещё даже не началась.

Цитата из к/ф «Варкрафт». реж. Дункан Джонс. 2016. США Нежность

Долгое время фильм находился в разработке. А когда создатели наконец подтвердили, что лента о войне орков и людей, выйдет на экраны, прошло еще 3,5 года, в течение которых проводились съемки и монтаж. 2 года ушло на создание идеальной компьютерной графики. Зато теперь картину увидят более пятидесяти стран мира.

Многие из создателей фильма являются настоящими фанатами Warcraft. Так, руководитель группы по спецэффектам Билл Вестенхофер, обладатель двух статуэток «Оскар» за прошлые работы и давний поклонник франшизы, за время съёмок фильма несколько раз поднимался среди ночи, чтобы поиграть. Не бросал Warcraft и Роберт Казински, исполнитель роли Оргрима Молота Рока. По воспоминаниям актёра, ещё во время съёмок фильма «Тихоокеанский рубеж» в 2013 году продюсеры картины неоднократно обращались к нему с просьбой отложить Warcraft и заняться делом.