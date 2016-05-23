Москва, 23 мая, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для государственных служащих. Документ, который вступит в силу 1 января 2017 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Согласно закону, пенсионный возраст чиновников будет повышаться поэтапно и составит для мужчин 65 лет, а для женщин — 63.

Отметим, что данные нововведения затронут муниципальных и государственных гражданских служащих, а также чиновников, занимающих государственные и муниципальные посты на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы (с 15 до 20 лет), дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера.