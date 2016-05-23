Тегеран, 23 мая, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Высокопоставленный иранский военный командир заявил, что Исламская Республика Иран в течение восьми минут способна уничтожить Израиль, передает Al-Arabiya.

Армия Ирана

«Если (необходимо будет) исполнить приказы Верховного лидера, с нашими возможностями и вооружением мы менее чем за восемь минут сравняем с землей сионистский режим», — говорит Ахмад Каримпур, старший советник спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране — «Кодс»

С жесткими заявлениями в отношении Израиля выступал и Высший руководитель Ирана Али Хаменеи. В сентябре 76-летний Великий аятолла допустил, что в ближайшие 25 лет еврейское государство перестанет существовать.

Ранее в мае военные Ирана сообщили об успешном испытании баллистической ракеты с дальностью полета до 2000 км — расстояние, достаточное для поражения целей на территории Израиля.