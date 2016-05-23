Нижний Новгород, 23 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Депутаты городской думы на совместном заседании комиссий предложили обратиться в областное Законодательное собрание с предложением исключить Нижний Новгород из законопроекта о реформе органов МСУ и о проведении в день выборов референдума по способу избрания главы города.

ИА REGNUM Нижегородский Кремль

Как сообщили ИА REGNUM в гордуме, решение о направлении такого обращения в региональный парламент вызвано предстоящим рассмотрением на областном уровне законопроекта «О внесении изменений в закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгорода» и закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области». Проектом закона предлагается изменить порядок избрания и полномочия глав муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Нижегородской области.

По словам депутата Александра Бочкарева, прежде, чем принимать изменения в законодательство, нужно спросить нижегородцев о том, какая модель управления городом предпочтительна: «В данной ситуации мы должны принять обращение в ОЗС о несогласии с предлагаемой моделью. Мы поддержим, если будут всенародные выборы мэра. Пожалуйста — нижегородцы избирают мэра, а Гордума избирает председателя. Как раньше было: избранный мэр и председатель думы, и совместная работа с депутатами».

В свою очередь депутат Николай Сатаев напомнил, что на сегодняшний момент федеральное законодательство позволяет областной власти прописать отдельную систему управления по каждому МСУ: «Причем, надо прописывать управление все-таки со здравым смыслом. Второе — надо спросить самих жителей. У меня предложение от фракции КПРФ — мы выступаем за всенародные выборы, которые позволили бы правильно выбрать нужного человека. Нужно провести референдум 18 сентября 2016 года и спросить граждан — что они хотят. Второе — исключить Нижний Новгород из эксперимента по реформированию. И только со следующего созыва городской думы исполнить волю народа. Город хочет жить спокойно, без всяких потрясений, и выбирать со следующих выборов всенародного мэра».

Вопрос о направлении в Законодательное собрание Нижегородской области обращения об исключении Нижнего Новгорода из законопроекта о реформе органов МСУ и о проведении референдума по способу избрания главы города Нижнего Новгорода будет рассмотрен на ближайшем заседании городской думы.

Необходимо отметить, что в 2009 году, когда жителей Нижнего Новгорода лишили возможности самостоятельно избирать себе мэра, мнение горожан депутатов гордумы особо не волновало. Тогда с подачи губернатора гордума оперативно внесла изменения в устав города, в соответствии с которыми мэр города избирается тайным голосованием из числа депутатов Городской думы, а глава администрации города назначаться на контрактной основе.

Формально при подготовке этих изменений были проведены опрос общественного мнения и общественные слушания. Они показали, что подавляющее большинство жителей города хотят сохранить прямые выборы мэра. Видимо, эта точка зрения не устроила депутатов и они большинством голосов не обращать внимания на мнение нижегородцев. Все пожелания жителей города о способе избрания мэра были полностью проигнорированы.

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В результате с 2010 года в Нижнем Новгороде отменены всенародные выборы мэра. Глава города избирается из числа депутатов городской Думы, он же является ее председателем. Глава городской администрации принимается на работу на контрактной основе.

В 2014 году Законодательно собрание Нижегородской области приняло региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде», который сохранил действующую в городе систему избрания городского руководства. Глава города, он же председатель гордумы, избирается из числа депутатов, глава администрации нанимается на контрактной основе.

На сегодняшний день в этот закон предлагается внести изменения, в соответствии с которыми губернатор региона получает больше возможностей повлиять на то, кто именно и как будет избран главой города.