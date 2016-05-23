Минск, 23 мая, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Подходы руководства Белоруссии к развитию программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и отношений с Евросоюзом представил 23 мая в Брюсселе глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РБ.

пресс-служба МИД Белоруссии Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и еврокомиссар по Энергетическому союзу Марош Шефчович

Макей принял участие в седьмой ежегодной встрече глав МИД Евросоюза и «восточных партнёров» ЕС. Позицию официального Минска он изложил на пленарном заседании министерской встречи.

Глава МИД Белоруссии позитивно оценил корректировку реализации программы ЕС для постсоветских республик с учётом решений Рижского саммита «Восточного партнёрства» (май 2015 года) и в контексте пересмотра «Европейской политики соседства».

В МИД РБ проинформировали о тезисах выступления Макея: «Приветствовал больший акцент на дифференциацию, стабилизацию и экономическое развитие. Одновременно призвал сохранить целостность инициативы и не допустить появления новых разделительных линий в регионе. Высказался в пользу региональных проектов, которые бы способствовали развитию торговли, привлечению инвестиций, повышению транзитных возможностей, решению экологических и миграционных вопросов». Также «была отмечена целесообразность начала консультаций по определению формата и объема будущего базового соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом».

Во время визита в Брюссель Макей провел ряд встреч с руководством евроструктур, министрами иностранных дел стран-членов ЕС и «восточных партнёров» Евросоюза. В частности, состоялись переговоры с зампредом Еврокомиссии — еврокомиссаром по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем «в рамках которых обсуждены перспективы развития энергетического диалога и сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским союзом». Макей подробно проинформировал руководство Еврокомиссии о мерах, предпринимаемых руководством постсоветской республики по обеспечению безопасности АЭС, которую «Росатом» строит в Гродненской области Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году отношения между Минском и Брюсселем существенно улучшились. В феврале ЕС существенно сократил «санкционные списки», а 20 мая Александр Лукашенко впервые за многие годы открыто посетил территорию ЕС, нанеся визит в Италию.

В то же время отношения официального Минска с рядом стран Евросоюза нельзя назвать благополучными. Так, например, руководство Литвы, вынужденное под давлением Брюсселя закрыть Игналинскую АЭС и опоздавшее со строительством новой АЭС, выступает категорически против строительства БелАЭС («Островецкой АЭС») в Гродненской области Белоруссии. Прозападная оппозиция в Белоруссии, поддерживаемая прибалтийскими этнократиями, также выступает против строительства БелАЭС, видя в данном объекте «российскую угрозу», проявление «российского империализма», неоправданные расходы госбюджета Белоруссии и т.д. при том, что АЭС строится на выделенный правительством РФ льготный кредит ($10 млрд), у МАГАТЭ вопросов к объекту нет и правительство РБ открыто заявляет о цели реализации данного проекта — повышении «энергетической независимости» постсоветской республики от поставок углеводородов из РФ.