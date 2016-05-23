Москва, 23 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению одобрила законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» ко второму чтению. Как заявила член московской городской избиратели комиссии Рима Кузнецова, поддержано 56 поправок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

«Принятие данного закона города Москвы будет способствовать предотвращению нарушений избирательного законодательства, законодательства о референдумах, обеспечению свободного волеизъявления граждан и повышению их информированности», — сообщила Кузнецова.

Изменения в законодательстве приводят столичные законы в соответствие с федеральными, подчеркнула она. Так, поправки вносятся в избирательный кодекс Москвы, в закон о референдумах, в закон о порядке отзыва мэра и в закон о московской городской избирательной комиссии. По словам Кузнецовой, данный законопроект будет рассмотрен во втором чтении на заседании Мосгордумы 25 мая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 мая для голосования на праймериз «Единой России» были открыты 700 участков. Участие в предвыборном голосовании партии приняли участие порядка 386 тысяч москвичей. Результаты предварительного голосования определяют список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России», выборы в которую пройдут 18 сентября 2016 года.

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