Ростов-на-Дону, 23 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Инспекторы УЕФА 24 мая осмотрят ростовский «Олимп-2» на пригодность Лиги чемпионов. Если специалистами будут зафиксированы какие-то несоответствия требованиям, то их устранят в установленный срок. По словам главного тренера ФК «Ростов» Курбана Бердыева, «Олимп-2» не должен вызвать каких-то серьезных нареканий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

fc-rostov.ru «Олимп-2»

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Тем не менее, резервный спортобъект обязательно будет заявлен. В качестве запасного выбрано футбольное поле в Краснодаре.

Напомним, что впервые в истории футбольный клуб «Ростов» не только завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу, но и путёвку в Лигу чемпионов УЕФА. Сезон 2015/16 стал одним из самых успешных, хотя в сезоне 2014/15 жёлто-синие боролись за право на продолжение борьбы в Премьер-лиге.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к ЧМ-2018 ростовский стадион, который сейчас принимает матчи главного футбольного клуба Дона, приобретут региональные власти. «Олимп-2» будет использован в качестве тренировочной базы команд-участниц мундиаля.

Добавим, что согласно техническим характеристикам, стадион имеет размеры поля 105 на 68 метров, вместимость трибун — 15 тыс. 840 человек. У объекта в наличии шесть позиций для телетрансляций, столько же комментаторских мест. Ложа прессы может принять 50 представителей СМИ. Освещение стадиона осуществляется тремя режимами, объект оснащен видеотабло, кассами, камерами наблюдения.