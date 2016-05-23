Москва, 23 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. ЦБ настаивает на необходимости введения повышающих коэффициентов при расчете стоимости ОСАГО для нарушителей ПДД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук на «круглом столе» в Госдуме. «Мы хотели бы вести разговор о введении новых тарифов и коэффициентов в отношении автовладельцев, которые нарушают ПДД», — сказал представитель ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Здесь смотрим на МВД, которое находится с нами в диалоге. Хотелось бы, безусловно, сделать такой федеральный закон — это уже, наверное, поручение будущей Думе — уделить этому закону большое внимание», — сказал Жук.