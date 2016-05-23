Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет (БФК) петербургского парламента согласился внести поправку в городской бюджет, согласно которой на строительство стадиона на Крестовском острове потратят на 4,3 млрд рублей больше, чем было предусмотрено ранее, передает корреспондент ИА REGNUM.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Как подтвердил глава БФК Максим Яковлев, Смольный обратился к депутатам за помощью, так как комитет по строительству не успел подготовить поправки к чтениям корректировки городского бюджета, которые увеличивали бы стоимость стадиона. БФК же имеет право подать такие поправки вне установленного срока.

В документе это значится как «увеличение стоимости строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года» на 4,3 млрд рублей, а также удорожание возведения крытых катков с искусственным льдом на 100 млн рублей.

Деньги Смольный намерен взять из резервного фонда правительства: 579 млн рублей в 2016 году и 483 млн рублей в 2017 году. Кроме того, расходы комитета имущественных отношений на приобретение недвижимости — скорее всего, речь идет о комплексе «Невская ратуша», куда должны переехать городские комитеты — будут сокращены на 1,3 млрд рублей, а расходы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который, в частности, финансирует строительство метро, сократят на 2,5 млрд рублей.

У депутатов не нашлось ни одного вопроса по этой теме, восемь из них поддержали внесение поправки, двое воздержались. Глава комитета по строительству Сергей Морозов заявил, что удорожание стадиона связано с «уточнением проектных решений», необходимостью выполнить дополнительные работы и удорожанием стоимости материалов и оборудования из-за «нынешней экономической ситуации». Дополнительные работы, которые, в основном, должны будут обеспечить безопасность проведения Чемпионата мира и Кубка конфедераций, потребуют вложений в виде 1,2 млрд рублей.

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Руководитель комитета финансов Смольного Алексей Корабельников назвал поправку сбалансированной, отметил, что все комитеты, у которых забрали средства, согласны их отдать.

Таким образом, если поправки одобрят на пленарном заседании Законодательного собрания, официальная стоимость нового стадиона составит 39,2 млрд рублей. Это станет уже далеко не первым увеличением сметы: изначально в 2007 году арена должна была обойтись в примерно 7 млрд рублей.

Один из депутатов на заседании БФК предложил параллельно с поправками в бюджет подать заявку и в Книгу рекордов Гиннеса. Сергей Морозов же подчеркнул, что «Зенит-Арена» (одно из предлагаемых названий стадиона) является уникальным сооружением в России, не имеющим аналогов в стране, в связи с чем на этапе первоначального проектирования невозможно с точностью предсказать реальную стоимость объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, общая готовность нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в настоящий момент составляет 85%. Все строительные работы на стадионе, согласно действующему государственному контракту, должны завершиться в декабре 2016 года.

Стадион строится в соответствии со стандартами FIFA и UEFA. После завершения строительства стадион станет главной концертной площадкой Санкт-Петербурга и местом для проведения матчей национального и международного уровня.