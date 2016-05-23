Москва, 23 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В центре Москвы произошло ДТП с участием «скорой помощи», в которую врезался автомобиль Porsche Cayenne. В результате аварии никто не пострадал, передаёт Life.

M 93 Porsche Cayenne

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице примерно в 11:00 мск. Столкновение было сильным, обе машины вынесло на встречную полосу.

В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что «скорая помощь» перемещалась по городу с включенными специальными сигналами.