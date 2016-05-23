Кишинёв, 23 мая, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 22 мая состоялась очередная попытка провести марш сексуальных меньшинств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в этом году для участия в акции собралось рекордное количество участников — около полутора сотен человек, включая — уже по традиции — аккредитованных в Кишиневе западных дипломатов, молдавских гражданских активистов и гостей из-за рубежа.

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Противники проведения гей-парада, в основном православные верующие в сопровождении священников и представители радикальных молодежных объединений, провели контрманифестацию, попытавшись забросать участников шествия тухлыми яйцами. А оппозиционная Партия социалистов организовала на центральной площади Кишинева, мимо которой должны были прошествовать представители сексменьшинств, Фестиваль семьи.

В итоге организаторам гей-парада пришлось несколько раз менять план мероприятия, а само шествие охраняли несколько сотен сотрудников спецназа МВД. Несмотря на предпринятые меры безопасности, полиции с трудом удалось предотвратить столкновения. Пройти запланированный маршрут целиком сексменьшинствам снова не удалось: после того, как они прошли несколько кварталов, полиция во избежание столкновений эвакуировала участников шествия.

Из иностранных дипломатов в этом году на акции присутствовали сотрудники делегации ЕС и представительств Совета Европы, ООН и ОБСЕ, а также представители посольств США, Австрии, Италии, Великобритании и Швеции.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2012 года парламент Молдавии под давлением ЕС и вопреки позиции большинства населения и церкви принял в двух чтениях «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексуальных меньшинств. С тех пор в Молдавии ежегодно пытаются провести гей-парад.

В мае 2013 года на мероприятии присутствовал тогдашний еврокомиссар Штефан Фюле. Годом позже несколько десятков представителей организаций сексуальных меньшинств Молдавии и примкнувшая к ним группа дипломатов и политиков ЕС предприняли очередную попытку провести в центре Кишинева гей-парад, охранять который от его противников снова пришлось нескольким сотням полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Шествие продлилось около получаса, после чего его участники были вынуждены прервать акцию и уехать на автобусах на окраину города. В 2015 году охраной гей-парада руководил лично тогдашний глава МВД Молдавии Олег Балан, а за шествием наблюдал посол США в Кишиневе Джеймс Петтит.

Молдавская православная церковь последовательно выступает против проведения гей-парадов. Такой же позиции, согласно соцопросам, придерживается подавляющее большинство молдавских граждан.