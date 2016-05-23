Москва, 23 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. 82% жителей России уверены, что в настоящее время в стране кризис. А главная внутренняя угроза для России — экономические проблемы (44%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

По мнению 19% респондентов кризис будет не менее двух лет, 21% ожидают, что кризис будет очень продолжительным и его последствия будут проявляться на протяжении многих лет. 22% затрудняются сказать, как долго он будет длиться и насколько глубоким он окажется.

За последний год расходы населения страны на питание практически не изменились — 67% жителей страны тратят на питание половину своих доходов или более.

С января 2016 года на 7 п.п. уменьшился пессимизм по поводу проблем с выплатой зарплат и пособий.

Опрос проведен 22−25 апреля 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.