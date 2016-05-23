Бишкек, 23 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Ашхабад, Бишкек, Душанбе и Ташкент были включены в список 33-х самых неблагополучных городов мира, составленный на основании исследования, проведенного экспертами консалтинговой компании «Mercer». Об этом пишет британское издание «The Independent».

Ташкент

Западные аналитики присудили 26-е место столице Узбекистана, обосновав решение тем, что Ташкент «стал рассадником терроризма в течение последнего года». В качестве аргумента авторы рейтинга сообщили о том, что «в 2015 году на посольство США в Ташкенте впервые за последние 11 лет было совершено нападение».

Столица Туркмении оказалась на 23-м месте из-за того, что «город в значительной степени контролируется государством» и «страдает от хронической нехватки воды из-за недостаточной работы государства в этой сфере, что негативно влияет на жизнь граждан, поскольку температура здесь достигает 47,2 градусов по Цельсию».

Столице Киргизии досталось 21-я строчка рейтинга. На мнение экспертов «Mercer» повлияли два фактора: «высокий уровень бедности населения в экономическом центре страны» и «продолжающиеся нападения со стороны членов «Исламского государства» (организация запрещена в России и ряде других стран).

Столица Таджикистана включена в список стран с самыми худшими для жизни условиями за «бедность и нехватку электроэнергии, что являются огромной проблемой для города и страны в целом». «Всемирный банк также предупреждает, что ведение бизнеса там затруднено из-за недостаточной развитой инфраструктуры», — предупредили аналитики.

Напомним, что в опубликованный консалтинговой компанией «Mercer» список стран, наиболее благополучных для проживания, вошли 27 государств, в том числе: Вена (Австрия), Цюрих (Швейцария), Окленд (Новая Зеландия), Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Сидней (Австралия), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Берлин (Германия), Берн (Швейцария), Торонто (Канада), Мельбурн (Австралия), Оттава (Канада), Гамбург (Германия), Люксембург (Люксембург), Стокгольм (Швеция), Брюссель (Бельгия), Перт (Австралия), Монреаль (Канада), Штутгарт (Германия), Нюрнберг (Германия), Сингапур (Сингапур) и Аделаида (Австралия).