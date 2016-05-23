Москва, 23 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Штрафовать российских государственных служащих за то, что они используют не российское, а импортное программное обеспечение, нецелесообразно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 мая.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что не всегда имеет смысл требовать, чтобы чиновники использовали именно российское программное обеспечение. Подход к этому вопросу должен быть разумным.

«Безусловно, есть области, и их немало, где пока отечественные аналоги не отвечают необходимым требованиям, и, конечно, в таких ситуациях настаивать на том, чтобы закупался отечественный софт даже худшего качества, штрафовать за это вряд ли может считаться целесообразно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая Минэкономики предложили для борьбы с иностранным ПО в госорганах ввести административную ответственность. Соответствующий проект доклада МЭР направлен на рассмотрение вице-премьеру Аркадию Дворковичу.