Москва, 23 мая, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев возмущен тем, что «Единая Россия» провела праймериз в школах, и направил запрос главе ЦИК Элле Памфиловой, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. Депутат ссылается на статью 5 закона «О политических партиях», согласно которой политическая деятельность партий и их подразделений в госучреждениях запрещена.

archive.government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

«Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс», — говорится в обращении на имя Памфиловой.

«Прошу Вас высказать позицию ЦИК и (проинформировать) о принимаемых мерах в связи с имеющимися фактами нарушения законодательства РФ при проведении внутрипартийного политического мероприятия в зданиях образовательных учреждений», — отмечается в документе.

Накануне «Единая Россия» провела предвыборный праймериз, который позволит определить наиболее популярных политиков для участия в выборах в Госдуму VII созыва, которые намечены на сентябрь.