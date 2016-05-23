Москва, 23 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Российская экономика находится сейчас перед угрозой долгосрочной стагнации, когда темпы ее роста на многие годы застрянут около нуля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 мая ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский, комментируя выводы МЭР о том, что даже при ценах на нефть выше 50 долларов за баррель экономика РФ не возвратится к высоким темпам роста.

П.А. Столыпин — вошедший в историю

«Рассчитывать на выход к темпам роста ВВП на уровне 7% годовых не приходится. Такие темпы уже не способна демонстрировать даже экономика Китая, которая раньше росла на 10% в год и больше. Даже тот рост на 4% в год, о котором говорят в МЭР, выглядит чрезвычайно амбициозной задачей, и ее достижимость вызывает сомнения», — отметил Звягильский.

Трудно рассчитывать на то, что в ближайшие годы можно будет выйти на рост хотя бы в 3%, пояснил эксперт. «На самом деле российская экономика сейчас находится перед угрозой долгосрочной стагнации, когда темпы ее роста на многие годы застрянут около нуля. Шансы избежать этой стагнационной ловушки есть, но трудно рассчитывать, что выйти на рост хотя бы в 3% удастся уже в ближайшие годы. Пока следует сосредоточиться на проведении реформ и подготовке фундамента для будущего ускорения, а не выжимать искусственно из экономики тот рост, который она не способна показывать», — объяснил он.

Добиться от российской экономики стабильно высоких темпов роста — хотя бы на уровне 3% в год — нетривиальная задача, подчеркнул Звягильский. «Тот, кто ее реализует, войдет в историю. Теоретически основные меры всем понятны: нужно поддерживать частную инициативу, особенно в сегменте МСБ, защищать права собственности, проводить судебную и правоохранительную реформу, повышать долю экономически активного населения, производительность труда, отходить от сырьевой модели экономики… Но это все общие слова, а нужна комплексная программа, где все эти меры будут увязаны в единое целое, расписаны пошагово и детально, а не абстрактно и теоретически. Это колоссальная по масштабам задача, так как на практике вполне может оказаться, что план, который казался гениальным на бумаге, в жизни не работает, не дает ожидавшихся результатов», — резюмировал Звягильский.

В материалах МЭР к заседанию экономического совета при президенте РФ говорится, что возвращение экономики России к прежним темпам роста до 7% в год практически невозможно, даже если цены на нефть станут выше 50 долларов за баррель. 25 мая на заседании совета будут обсуждаться различные сценарии экономического развития России. Президент РФ будет выбирать между двумя сценариями — бюджетного стимулирования, которое подразумевает оказание господдержки отдельным отраслям экономики, и бюджетной консолидацией, которая предполагает ограничение госрасходов вместе с проведением реформ.