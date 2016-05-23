Симферополь, 23 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. По количеству купленных на лето авиабилетов, аэропорт «Симферополь» (единственный гражданский аэропорт в Крыму) стал самым популярным в России — по данным компании «Купибилет.ру».

crimeaguide.com Симферополь

В компании проанализировали статистику поисковых запросов и продаж авиабилетов на лето 2016 года. «Лидером стал Симферополь (27% от общего количества поисков и продаж), на втором месте — Москва (21%), на третьем — Санкт-Петербург (10%). Сочи занял четвертое место (7%), Краснодар — пятое (4%). В топ-10 также вошли Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Новосибирск и Екатеринбург», — сообщили в «Купибилет.ру».

Популярными для летнего отдыха в России направлениями остаются Крым и Краснодарский край (65% продаж и поисковых запросов против 35% соответственно).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что в 2016 году Симферопольский аэропорт к новому сезону пытается решить такую важную проблему, как нехватка парковочных мест на привокзальной площади — сейчас там идут строительные работы, но парковаться уже легче, чем в прошлом году. Также аэропорт намерен в 2016 году принять 7 млн пассажиров.