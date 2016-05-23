Пекин, 23 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин выразила одобрения действий США, которые намерены отменить эмбарго на торговлю оружием для Вьетнама. Она надеется, что американо-вьетнамское сотрудничество положительно скажется на стабильности региона, пишет газета «Коммерсант».

defense.gov Встреча американских и вьетнамских военных

Отмечается, что, несмотря на позицию МИД КНР, ряд представителей Китая негативно воспринял попытками Вашингтона усилить военную мощь их соседей — Вьетнама. По их мнению, такая политика создаёт дополнительную напряжённость в зоне территориального конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 23 мая запланирован визит президента США Барака Обамы во Вьетнам. Одной из тем переговоров Обамы и вьетнамских властей станет вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В первый же день визита Обама в ходе совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в Ханое заявил, что запрет на поставки оружия Вьетнаму будет снят. Визит Обамы во Вьетнам завершится 25 мая.