Москва, 23 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Нет никаких оснований полагать, что антикризисные предложения, заключающиеся в мерах бюджетной консолидации, приведут к благоприятному эффекту и смогут вывести российскую экономику из кризиса. Мало того, что эффективность таких мер не обоснована теоретически, но она также не имеет никаких подтверждений на практике. Такое мнение 23 мая высказал корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя предложения председателя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева, подготовленные к заседанию президентского экономического совета, намеченному на 25 мая.

tvnaujienos.lt Формула на школьной доске

«На мой взгляд, это смесь лжи и безграмотности. Притом безграмотности весьма корыстной. Эта политика проводится с 1992 года. Обсуждать содержательно, разумно это или нет, можно было в 1991 и 1992 году. Но с тех пор эти меры многократно доказали свою ущербность. Они показали, что государство является главным инструментом развития. В обществе высоких технологий развитие без государства невозможно», — заявил Делягин.

Читайте также: Кудрин и Улюкаев подготовили вариант вывода экономики РФ из кризиса

При этом сокращение доли государства в экономике, которое, согласно такого рода предложениям, заключается в приватизации и уменьшении государственных расходов, неизбежно приведет к разграблению общенародной собственности и деградации общества, отметил экономист:

«Это будет приватизация за гроши, и никто даже толком не может объяснить, зачем это делается. При этом ключевые объекты российской экономики будут переходить под контроль иностранного бизнеса, что означает утрату национального суверенитета России. О чём, скажем, канадские и американские учёные пишут прямо и говорят совершенно открыто».

«Кроме того, сокращение доли государства в экономике, как и раньше, будет происходить за счет урезания социальных расходов. Это приведет к дальнейшей деградации человеческого капитала, а это исключает возможность какого-либо развития в принципе», — продолжил экономист.

При этом «тот факт, что такие меры нанесут экономике вред, то есть приведут к снижению экономического роста, Кудриным совершенно не скрывается», отметил Делягин, ссылаясь на его уточнение, что, хотя предлагаемые реформы и создадут основу для устойчивого развития, в краткосрочной перспективе они обеспечат гораздо меньшие темпы роста в сравнении с мерами бюджетного стимулирования.

В свою очередь, никакого обоснования, что такие меры бюджетной консолидации действительно возымеют эффект и создадут необходимые условия для экономического роста, реформаторы также не предлагают.

«Почему после таких реформ экономический рост должен ускориться, Кудрин и его сторонники объяснить не в состоянии. На мой взгляд, их логика очень проста: давайте убьём Россию сегодня, и расскажем всем, что завтра она обязательно возродится», — подчеркнул экономист.

Раскрывая тему альтернативных предложений по выходу из кризиса, Делягин отметил, что либеральные экономисты в своей критике часто упускают из виду важный элемент, который предполагает любые меры бюджетного стимулирования.

«Кудрин и его либеральные сторонники игнорируют ключевой элемент таких альтернативных предложений — предложений, которые, надо сказать, опираются на весь мировой опыт. Это касается ограничения финансовых спекуляций. Понятно, что без их ограничения либеральная критика абсолютно правильна. Деньги уйдут на валютный рынок, и, как осенью 1992 года, на этом всё, собственно, и закончится. Однако все развитые страны мира для обеспечения развития всегда ограничивали финансовые спекуляции», — заявил Делягин.

«Это происходило разными методами. В Америке — одними, в Японии — другими, в Европе — третьими, в Китае вообще четвёртыми, но это происходило везде и всегда. Те страны, которые финансовые спекуляции не ограничивали, развитыми не стали», — подчеркнул он, приведя в пример опыт стран Латинской Америки, которые, несмотря на сравнительное преимущество на фоне Европы после Второй мировой войны, не смогли вырваться вперед, во многом потому, что так и не смогли справиться со спекулятивным финансовым рынком.

При этом само бюджетное стимулирование следует рассматривать в качестве второго этапа антикризисных мер. «Вовсе не обязательно осуществлять именно бюджетное стимулирование. Вполне возможно смягчить финансовую политику усилиями Банка России без увеличения дефицита федерального бюджета», — подчеркнул Делягин.

«Когда говорят о смягчении бюджетной политики, о бюджетном стимулировании, то сознательно в корыстных целях исключают ключевой элемент этих предложений, которые действительно основаны на мировом позитивном опыте, в отличие от идей Кудрина и его коллег», — заключил экономист.

Отметим, что ранее «Ведомости» сообщили о ключевых предложениях, которые председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и министр экономического развития Алексей Улюкаев подготовили к заседанию президентского экономического совета, намеченному на 25 мая.

Меры бюджетной консолидации, которые отстаивает Кудрин, предполагают ограничение государственных расходов при осуществлении реформы судебных и правоохранительных органов, что должно создать благоприятную почву для бизнеса. Это, по мысли экономиста, обеспечит базу для устойчивого экономического роста в будущем, хотя и будет сопровождаться низкими темпами экономического развития в первые годы реализации предложенных мер.