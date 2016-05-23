Москва, 23 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования по результатам проверок лишила шесть вузов госаккредитации, сообщили в Рособрнадзоре.

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Так, за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся полностью лишены государственной аккредитации: Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (институт), где не устранены несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам в части формирования основной образовательной программы и обеспечения доступа обучающихся к электронно — библиотечным ресурсам, а также новгородский филиал Российского университета кооперации, где не устранены несоответствия ФГОС в части обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся, формирования фондов оценочных средств.

Частично лишены госаккредитации Институт мировой экономики и информатизации, Самарский государственный университет путей сообщения, Московский областной гуманитарный институт, Московская государственная академия водного транспорта (по двум направлениям бакалавриата — Гуманитарные науки, Экономика и управление).

Кроме того за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Ставропольский университет, филиал Воронежского экономико-правового института в г. Орел, бурятский филиал Сибирского университета потребительской кооперации.

Напомним, приостановка действия госаккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Рособрнадзор провел проверки 505 вузов. По результатам проверок Рособрнадзора были закрыты около 600 вузов. Всего за 2 года аккредитации лишились порядка 1100 вузов. В 2016 году запланировано проведение более 550 проверок.