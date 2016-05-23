Москва, 23 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Новостной фон, сохраняющийся вокруг рынка нефти, продолжает способствовать тому, что цены могут закрепиться вблизи 50 долларов за баррель, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

neftegaz.ru Добыча нефти

«Если контракты снижаются в район 47,60, то на рынке начинают активничать покупатели. Brent в самое ближайшее время может попробовать преодолеть сопротивление 50,00. Оказать ей в этом поддержку могут данные по коммерческим запасам из США, которые будут опубликованы 25 мая», — сказал Полховский.

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«В мае — июле в США наступает сезон отпусков и существенно возрастает спрос на бензиновое топливо. При этом добыча сейчас постепенно сокращается. Соответственно, высоки шансы на то, что запасы также будут снижаться, а это всегда поддерживает цены», — дал прогноз эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, нефть основных эталонных сортов торгуется вблизи годовых максимумов по мере того, как участники рынка закладываются на сокращения профицита предложения в мае из-за падения поставок из Канады и Нигерии. Так, нефть марки Brent в 11:00 мск прибавила 0,5% и торговалась в районе 48,72 доллара за баррель. WTI дешевела на 0,7% и находилась в области $47,77.