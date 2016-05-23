«Нефть заигрывает с $50»
Москва, 23 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Новостной фон, сохраняющийся вокруг рынка нефти, продолжает способствовать тому, что цены могут закрепиться вблизи 50 долларов за баррель, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.
«Если контракты снижаются в район 47,60, то на рынке начинают активничать покупатели. Brent в самое ближайшее время может попробовать преодолеть сопротивление 50,00. Оказать ей в этом поддержку могут данные по коммерческим запасам из США, которые будут опубликованы 25 мая», — сказал Полховский.
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«В мае — июле в США наступает сезон отпусков и существенно возрастает спрос на бензиновое топливо. При этом добыча сейчас постепенно сокращается. Соответственно, высоки шансы на то, что запасы также будут снижаться, а это всегда поддерживает цены», — дал прогноз эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, нефть основных эталонных сортов торгуется вблизи годовых максимумов по мере того, как участники рынка закладываются на сокращения профицита предложения в мае из-за падения поставок из Канады и Нигерии. Так, нефть марки Brent в 11:00 мск прибавила 0,5% и торговалась в районе 48,72 доллара за баррель. WTI дешевела на 0,7% и находилась в области $47,77.