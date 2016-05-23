Польша, 23 мая, 2016, 11:31 — ИА Регнум. «Нас обманули, — говорит мэр Слупска Роберт Бедронь. — На карте Польши появилось место, где для любого строительства потребуется разрешение правительства Барака Обамы». Речь о Редзиково, пишет польский портал Business Insider Polska. Это деревня, в которой будет размещен элемент системы ПРО, всего лишь в 4 километрах от городской ратуши Слупска. Агентство развития Померании (ARP) подсчитало, что потери для региона из-за этой базы составят 3 млрд злотых — это шесть годовых бюджетов Слупска.

Krzysztof Sitkowski/prezydent.pl Президент Польши и официальные лица закапывают инвестиционные возможности Слупска и Редзиково

Противоракетную станцию обещают ввести в строй в 2018 году. И хотя строительство финансирует американское правительство, Слупск и Редзиково утверждают, что уже сейчас платят свою цену. «Это самодостаточная база, ей не нужны наши местные поставщики. 300 американских солдат, которые будут ее обслуживать, — ровно столько же туристов бывают у нас ежедневно. Даже если американцы станут перекусывать в наших ресторанах, стимулом для местной экономики это не станет», — добавляет Бедронь.

Мэр Слупска напоминает, что предыдущее правительство, коалиции «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, обещало компенсацию для региона. В первую очередь было предложено строительство скоростной автомагистрали, второго железнодорожного пути и расширение порта в Устке. Однако, подчеркивает Бедронь, ни один из проектов не был реализован, остается только надеяться, что новое «правительство Беаты Шидло пригласит нас к столу».

Давайте вернемся в 2007 год, продолжает издание. За год до принятия решения о строительстве американской базы в Редзиково муниципальный совет выделил здесь области для инвестиций. Был рассмотрен вопрос строительства нового гражданского аэропорта, резервного для аэропорта Гданьска. Но после подписания польско-американского соглашения о строительстве противоракетной станции в 2008 году планы резко изменились.

Агентство развития Померании подсчитало, что из-за этого местное самоуправление потеряет более 2 млрд злотых в течение 25 лет, которые не поступят в бюджет в качестве налога на имущество, подоходного налога и инвестиций. Проблемы ждут не только Редзиково. В пределах зоны базы находятся три подзоны особой экономической зоны. По данным ARP, за те же 25 лет они лишатся свыше 409 млн злотых потенциальных инвестиций. Негативное влияние будет распространено также на область с радиусом 35 километров, ущерб, возможно, составит более чем 100 млн злотых.

А есть ли финансовые выгоды от американской базы? Да, говорится в отчете агентства — за 25 лет они составят свыше 860 тыс. злотых. Министерство обороны Польши подчеркивает важность создания базы в Редзиково для стратегического польско-американского партнерства. Об этом же говорил и 13 мая во время церемонии закладки первого камня президент Польши Анджей Дуда.

Но детали польско-американского соглашения говорят о другом. Договор включает в себя запрет на возведение высотных зданий, а инвестиционные заявки в районе противоракетной станции потребуют согласования с министерством обороны и американской стороной, что может занять до 120 дней.

Местные бизнесмены подтверждают, что база в Редзиково вызывает опасения у потенциальных инвесторов. Во время официальной церемонии начала ее строительства некоторые жители вышли с акциями протеста. Местные власти не исключают, что таких демаршей будет еще больше, а староста Редзиково отказывается давать какие-либо комментарии о возведении «противоракетного щита».