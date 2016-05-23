Ростов-на-Дону, 23 мая, 2016, 10:41 — ИА Регнум.

В Ростовской области новая воздушная гавань заработает за полгода до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Первые авиалайнеры примут и отправят диспетчеры «Платова» уже в декабре 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 23 мая.

donland.ru Стройплощадка аэропорта в Ростовской областиx

С рабочим визитом на Дону в прошедшие выходные побывал глава Минтранса России Максим Соколов. Он возглавил выездное совещание штаба стройобъекта. Посетив площадку будущего международного аэропорта, руководитель федерального ведомства подтвердил, что «все обязательства будут выполнены, и весь объект будет введен строго по графику».

На сегодняшний день строители уже приступили к возведению всех объектов воздушной гавани. На некоторых технических сооружениях «Платова» общестроительные работы можно считать завершенными, специалисты приступили к отделке помещений и прокладке внутренних сетей. Уже готовы к сдаче 2,7 км из 3,6 км взлётно-посадочной полосы аэропорта. Здание аэровокзала также постепенно появляется, его готовность уже превысила 20%.

В июне дорожные строители приступят к строительству связующей нити — дорогам, которые соединят аэропорт с областным центром.

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Тем не менее, есть и проблемные стороны. Так, федерального вмешательства требует вопрос обустройства пункта пропуска в воздушной гавани. С просьбой о содействии к Соколову обратился глава региона Василий Голубев.

Отметим, что на выездном совещании имя строящегося аэропорта получило одобрение главы Минтранса РФ. Теперь название «Платов» официально закреплено за новым транспортным узлом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на объекте трудятся более 2 тыс. специалистов и десятки единиц специальной техники.Одна из важнейших задач — запустить газопровод для аэропортового комплекса до конца года.