Москва, 23 мая, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля снижается к доллару США и евро на торгах 23 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Валюта

К 10:34 мск доллар США вырос на 28,50 копейки до 67,0830 рубля. Евро к этому времени подорожал на 45,60 копейки и составил 75,3530 рубля.

Американская валюта торговалась в диапазоне от 66,79 до 67,2370 рубля, евро в ходе торгов достигал минимума в 75,05 рубля, максимума — в 75,5210 рубля.