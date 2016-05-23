Москва, 23 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Негативным фактором российского рынка труда остается рост неполной занятости. Рост уровня безработицы автоматически увеличивает государственные расходы на выплату пособий, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Комарова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с безработицей в России.

ИА REGNUM Руины Советской промышленности

«В качестве позитивного фактора стоит отметить, что доля безработных по собственному желанию (25,8%) пока значительно превышает безработицу среди лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников (18,9%)», — отметила эксперт.

«Ключевой причиной роста безработицы продолжает оставаться общий спад в российской экономике, заметно снижающий совокупный спрос на рынке труда. Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные службы занятости населения, находится на предельно низком уровне в течение последних трех месяцев — 1,1 млн человек», — считает Комарова.

«В условиях роста регистрируемой безработицы продолжает расти коэффициент напряженности. В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице устанавливается в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы (если граждане в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имели оплачиваемую работу не менее 26 недель). Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата продолжает расти. В марте 2016 г. она составила 35 570 рублей, что на 4,1% выше значения соответствующего периода предыдущего года. Поэтому вполне очевидно, что рост уровня безработицы наряду с ростом номинальной заработной платы увеличивает долю безработных, получающих пособие выше среднего (при этом не стоит забывать, что минимальная величина пособия на 2016 г. составляет 850 рублей, а максимальная — 4900 рублей)», — резюмировала эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, уровень безработицы в России в марте 2016 года составил 6,0%, что существенно превышает уровень безработицы большинства зарубежных стран: Германии (4,2%), Великобритании (5,1%), США (5,0%), Японии (3,2%) и ряда других. Однако есть страны, демонстрирующие и более высокие уровни безработицы: Италия (11,4%), Франция (10%), Канада (7,1%).