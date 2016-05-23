Москва, 23 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и министр экономического развития Алексей Улюкаев подготовили к предстоящему заседанию экономического совета при президенте РФ ряд предложений по восстановлению российской экономики, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Первое заседание рабочей группы экономического совета под руководством Кудрина пройдёт сегодня, 23 мая. Заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин, состоится 25 мая.

Согласно выдвигаемым ЦСР предложениям, четырёхпроцентные среднегодовые темпы экономического роста в России достижимы при условии проведения комплекса мер, включающих реформы судебной и правоохранительной систем. Эти структуры, как считает рабочая группа Кудрина, должны стать более объективными.

Кроме того, реформированию должна подвергнуться пенсионная система. Также, по мнению экономистов ЦСР, в экономике должна быть снижена доля государства. Нужно осуществить бюджетную консолидацию, а бюджетные расходы перераспределить в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры.

Также нужна реформа государственного управления. Улюкаев считает, что реформы следует дополнить бюджетным финансированием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая Кудрин был назначен руководителем рабочей группы экономического совета при президенте России по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост».

Кудрин выступает против стимулирования экономики из бюджета. Он видит вывод экономики из кризиса с последующим ростом в реформировании судебной и правоохранительной систем. Первоочередной задачей является снижение дефицита до одного процента ВВП и снижение инфляции — до четырёх процентов.

25 мая на заседании президиума экономического совета президент России Владимир Путин заслушает предложения по выводу экономики России из кризиса. Есть и альтернативное мнение: вариант бюджетного стимулирования предлагают советник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов.