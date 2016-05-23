Москва, 23 мая, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Наконец-то не только у России появляются поводы для оптимизма относительно перспектив российской экономики. Сам факт пересмотра Международным валютным фондом прогноза динамики ВВП в положительную для России сторону является сигналом выхода из стадии экономического падения. Это не значит, что экономическая деградация осталась в прошлом, но и бояться продолжения резкого снижения уровня жизни уже тоже не стоит, заявил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз МВФ по экономике России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карта

«Возможно, МВФ пытается послать сигнал российским властям о том, что худшее позади и мировая экономика нуждается в более активном присутствии России, в целях повышения общемировой экономической и финансовой стабильности, особенно на фоне роста пессимизма относительно перспектив китайской экономики», — предположил Ордов.

«В самом докладе МВФ присутствует много оговорок относительно рисков российской экономики. Это и существенная зависимость от динамики цен сырьевого рынка, низкая инвестиционная активность, снижение реальных располагаемых доходов населения, высокие инфляционные риски», — пояснил эксперт.

«По правде сказать, улучшение прогноза на 2017 год с 0,8% до 1% на фоне падения ВВП в 2015 году на 3,7%, а в 2016 году ожидается падение порядка 1,5%, существенным никак не назовешь. Реализация любого из экономических рисков может обнулить динамику ВВП в 2017 году», — считает Ордов.

«В России по-прежнему отсутствуют драйверы устойчивого экономического роста. Экономический рост невозможен в условиях отсутствия стратегической экономической политики, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного климата и прозрачных условий ведения бизнеса», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ улучшил прогноз по экономике России. По оценке миссии МВФ в России, ее ВВП в 2016 году сократится на 1,5%, а в 2017 году вырастет на 1%. В апреле фонд ожидал сокращения российской экономики по итогам 2016 года на 1,8% и роста в 2017 году на 0,8%.