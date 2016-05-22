Эрдоган принял отставку премьер-министра Турции Давутоглу
Анкара, 22 мая, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 22 мая, принял отставку премьер-министра страны Ахмета Давутоглу. Как передает Reuters, решение было принято спустя несколько часов после избрания нового лидера правящей партии Турции.
«Эрдоган поблагодарил Давутоглу за работу», — говорится в заявлении президентского дворца.
5 мая стало известно, что Ахмет Давутоглу не станет выдвигать свою кандидатуру на внеочередном съезде правящей в Турции Партии Справедливости и развития, где пройдут выборы руководства.
Таким образом, Давутоглу лишился теоретических шансов остаться на посту премьер-министра Турции, так как эту должность занимает руководитель победившей на выборах партии.
По предварительным данным, такое решение Давутоглу принял из-за серьезных разногласий с президентом Турции Эрдоганом.
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