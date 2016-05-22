Анкара, 22 мая, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 22 мая, принял отставку премьер-министра страны Ахмета Давутоглу. Как передает Reuters, решение было принято спустя несколько часов после избрания нового лидера правящей партии Турции.

Foreign and Commonwealth Office Ахмет Давутоглу

«Эрдоган поблагодарил Давутоглу за работу», — говорится в заявлении президентского дворца.

5 мая стало известно, что Ахмет Давутоглу не станет выдвигать свою кандидатуру на внеочередном съезде правящей в Турции Партии Справедливости и развития, где пройдут выборы руководства.

Таким образом, Давутоглу лишился теоретических шансов остаться на посту премьер-министра Турции, так как эту должность занимает руководитель победившей на выборах партии.

По предварительным данным, такое решение Давутоглу принял из-за серьезных разногласий с президентом Турции Эрдоганом.

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