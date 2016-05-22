Москва, 22 мая, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Гражданам России не стоит затягивать с покупкой квартир. Об этом первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Elliott Brown Время идёт

«Если граждане хотят решить свои жилищные проблемы, то сейчас лучшее время, чтобы купить жилье, — цитирует Шувалова ТАСС. — Цены на жилье экономкласса стоят и не растут. На рынке хорошие предложения, и банки оформляют ипотечное кредитование».

При этом первый вице-премьер РФ добавил, что российская экономика сумела адаптироваться к сложным вызовам и имеет потенциал для роста.

«Мы переживаем сложное время, но мы видим, что экономика адаптировалась к наиболее сложным вызовам и будем делать все, чтобы экономика заработала, — отметил Шувалов. — Наши амбиции — устойчивый и достаточно высокий рост».

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