Ростов-на-Дону, 22 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. На встрече с ростовскими журналистами главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев сообщил, почему звёздная болезнь «Ростову» не грозит. Его лекарство от звёздности — ремень, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

vk.com/fcrostov Игрок «Ростова» под номером 20 Сердар Азмун

В частности, один из игроков, которому применяются наиболее жёсткие меры, — это 21-летний нападающий жёлто-синих Сердар Азмун, выступающий на правах аренды.

«Азмун — близкий мне человек не по национальности, а потому что его не хотели брать в «Рубин», когда я его предлагал, в связи с тем, что он тоже туркмен. Но пришлось убедить. Что касается его одаренности, то он еще по сути ничего не сделал в футболе, и возвеличивать его нет надобности. Когда он что-то докажет на высоком уровне, тогда можно говорить о чем-то. Сейчас он только делает первые шаги. Общественное мнение мешает, он слишком молод. Азмун все-таки еще мальчик по своей сути», — объяснил Бердыев.

К Сердару Азмуну у наставника и требования немного другие. «Я с ним разговариваю жёстче, чем с остальными ребятами. У меня есть на это право, потому что его мне дал отец Азмуна. Я знаю, как с ним разговаривать. Но что вы хотите? Уже более 10 млн поклонников в Иране, естественно, от восторженных эпитетов у парня голова может кругом пойти. Поэтому часто в беседах мы говорим о том, чтобы он не обращал внимание на это», — отметил наставник.

В сезоне 2015/16 лучшими бомбардирами «Ростова» стали Дмитрий Полоз, забивший семь голов, и Сердар Азмун, отправивший девять мячей в ворота соперников. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Полоз выразил надежду, что ещё сыграет вместе с иранским футболистом.

«Я очень рад, что у него в конце, что называется, пошло, и это сказалось на командном результате. Получилось, что я в первом круге неплохо отличался, он — во втором. Дай Бог с ним ещё поиграть. Он очень техничный футболист, быстрый. Очень приятно с ним было поиграть», — сказал Полоз.

Отметим, что арендные соглашения с Сердаром Азмуном, Борисом Ротенбергом, Павлом Могилевцем истекают. «Мы будем вести переговоры, потому что чемпионат только вчера закончился, и мы не вели этих переговоров. Но мы заинтересованы в аренде и Азмуна, и Ротенберга, и Могилевца», — сказал Бердыев.

Напомним, что Курбан Бердыев примет решение о продлении контракта с ФК «Ростов» или прекращении работы на посту главного тренера жёлто-синих 27 мая. Об этом рулевой сказал на встрече с журналистами, которая состоялась сегодня, 22 мая.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» стал серебряным призером чемпионата России, пропустив вперед только ЦСКА. Жёлто-синим удалось оставить позади «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив».

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