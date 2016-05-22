Москва, 22 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. «Болтовня о гуманности — для болванов». Таким образом председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал отказ президента США Барака Обамы принести извинения японцам за бомбардировки мирных городов во время запланированного визита в Хиросиму. Свой комментарий сегодня, 22-го мая, депутат опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

NIH Image Gallery Президент США Гарри Трумэн

«Лауреат премии мира Обама не будет извиняться за ядерные бомбёжки Японии. Болтовня о гуманности — для болванов. Достойный наследник Трумэна», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении посетить Хиросиму Обама заявил в эфире японского телеканала NDK. По его словам, он не должен извиняться за ядерные бомбардировки японских городов, поскольку в разгар войны лидеры вынуждены принимать «любые решения», и порой, главе государства приходится принимать «очень трудные решения». А задавать вопросы и искать на них ответы, это работа историков.

Вместо извинений Обама предложил задуматься о том, как бывшие противники США и Япония объединились и сформировали одни из самых близких партнерских отношений в мире.