Ростов-на-Дону, 22 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, главный тренер серебряных призеров чемпионата России по футболу — ФК «Ростов» — Курбан Бердыев вместе с подопечными встретился с журналистами. Встреча много времени не заняла. Примерно через 20 минут после начала пресс-конференции вопросы у представителей СМИ были исчерпаны. Самый главный и ожидаемый вопрос, останется ли Бердыев наставников жёлто-синих на будущий сезон, нашел ответ. Рулевой команды пояснил, что известно об этом станет 27 мая после встречи тренерского штаба с руководством клуба, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Окончательное решение будет принято в пятницу», — ответил Бердыев. По его словам, необходимо обсудить и решить «организационные вопросы для развития клуба, их очень много. Всё зависит от руководства».

Подходит к концу и контракт с ФК «Ростов» полузащитника Дмитрия Полоза. «Будем разговаривать и решать. Не знаю, в пятницу или нет, но пару недель этот вопрос займет. Надо встретиться, пообщаться и решить», — сказал футболист.

Накануне стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, но игроков из «Ростова» в списке не оказалось. «Есть определенное разочарование, но я прекрасно понимаю, что это выбор главного тренера. И если он так видит, то все равно будем болеть за сборную России».

Чудо, феномен и сказка — такие определения игре футбольного клуба «Ростов» в сезоне 2015/16 давали журналисты и эксперты. Но главный тренер добавил к этому еще и «работоспособность и желание играть. Надо отдать им должное. Так, как они играли на тренировках, результат заслуженный. Поэтому есть определенная закономерность».

К тому, как завершился для «Ростова» сезон 2015/16, что называется, приложил руку Всевышний, считает наставник. «Я ребятам в раздевалке говорил, что Всевышний помогал нам долгое время во многих моментах. И в последний момент, всё по Его воле, он решил так. И Он смотрит, как мы отреагируем на это, будем ли мы благодарны за то, что Он сделал до этого, или мы будет сожалеть об этом маленьком, что Он не дал в конце. Главное, что было до этого. И я в первую очередь благодарен Всевышнему за то, что Он сделал праздник для Ростовской области, болельщиков. Поверьте, их очень много за пределами России», — сказал Бердыев.

Главный тренер «Ростова» привел в пример свою дочь, которая в Англии нашла две статьи в газетах о главном футбольном клубе Дона, еще материал вышел в печатных изданиях Испании. «То есть «Ростов» уже узнаваем. Главное, что эту планку нам сохранить на этом уровне», — считает рулевой.

«Ростову» в завершившемся накануне сезоне пришлось нелегко. Но к таким мощным эмоциональным нагрузкам Курбан Бердыев уже привык. «Есть определенный режим работы. Организм адаптировался, поэтому спокойно переношу», — прокомментировал наставник.

Курбан Бердыев также прокомментировал справедливость судейства на чемпионате России, но критиковать ошибки, которые допускали арбитры, не стал. «Судейские ошибки в целом не повлияли на турнирный расклад чемпионата», — сказал Бердыев, добавив, что в некоторые моменты не должен был так эмоционально реагировать.

Несколько вопросов касались участия «Ростова» в Лиге чемпионов. В частности, стадион «Олимп-2» не совсем подходит требования УЕФА. «Я думаю, что всё будет нормально. Особых беспокойств нет по этому вопросу», — сказал Бердыев.

Напомним, что впервые в истории футбольный клуб «Ростов» завоевал серебряные медали чемпионата России по футбол. Это одно из самых успешных выступлений команды. В сезоне 2014/15 жёлто-синие боролись за право на продолжение борьбы в Премьер-лиге.

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