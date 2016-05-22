Российские авиадиспетчеры предотвратили два столкновения над Японским морем
Москва, 22 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Тяжелый четырехдвигательный самолет был обнаружен в небе над Японским морем в воскресенье, 22-го мая. Судно находилось на высоте около 11 тысяч метров, его экипаж не отвечал на запросы наземных служб. Российским авиадиспетчерам пришлось изменить эшелоны двух воздушных судов, чей путь пролегал в районе обнаружения неизвестного самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Российские авиадиспетчеры зафиксировали неопознанное воздушное судно над нейтральными водами акватории Японского моря. Самолет находился на высоте 11 тысяч метров. На посылаемые диспетчерами запросы ответов зафиксировать не удалось, в связи с чем было принято решение об изменении эшелона полета Boeing 777 авиакомпании KLM, который следовал из Японии в Нидерланды.
После того как Boeing благополучно разминулся с не отвечающим на сигналы судном, о контакте с неизвестным самолетом сообщил экипаж лайнера авикомпании Swiss, выполнявшего перелет сообщением Швейцария — Япония. Как сообщили российским диспетчерам, c неопознанным самолетом был установлен визуальный контакт: пилоты доложили о тяжелом четырех-двигательном самолете, не подававшем опознавательных сигналов.
Усилиями российской наземной службы, вновь была изменена траектория полета лайнера во избежание столкновения.
Предполагается, что над акваторией Японского моря самолет мог выполнять разведывательные функции.