Каир, 22 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Угрожающую надпись оставили поддерживающие исламистскую группировку «Братья-мусульмане» сотрудники каирского аэропорта на борту самолета авиакомпании EgyptAir, потерпевшего три дня назад крушение над Средиземноморьем. Несмотря на то что экстремистски настроенные работники вскоре были уволены из аэропорта, закрасить надпись-угрозу в воздушной гавани египетской столицы не посчитали нужным. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает New York Times со ссылкой на сотрудников аэропорта.

Eye OnRadicals Угрожающая надпись

«Мы собьем этот самолет», — было выведено на нижней части фюзеляжа А320. Кроме того, рядом с регистрационным номером самолета SU-GCC были начертаны нелестные слова в адрес президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. «Убийца и предатель», — так определили бывшие работники аэропорта свое отношение к лидеру Египта, принявшему деятельное участие в военном перевороте июля 2013 года.

Как подчеркнул собеседник издания, выполненные надписи не были связаны с угрозой террористического акта, а всего лишь отражали сложившуюся на тот момент политическую ситуацию в стране.

Напомним, трагедия над водами Средиземного моря произошла в минувший четверг, 19 мая. Самолет египетских авиалиний EgyptAir, совершавший перелет из Парижа в Каир (рейс MS804), пропал с экранов радаров. Как следует из опубликованной СNN записи разговоров экипажа со швейцарскими наземными диспетчерскими службами, никаких нештатных ситуаций на борту замечено не было.

Обломки лайнера поисковые службы обнаружили на следующий после крушение день, 20 мая. На борту разбившегося самолета находились 66 человек: 56 пассажиров, 7 членов экипажа и три сотрудника безопасности египетских авиалиний. Примечательно, что, согласно правилам, на борту самолета должны присутствовать двое представителей службы безопасности, один из которых во время полета находится в начале салона, а другой в конце. По какой причине на рейс MS804 отправились трое сотрудников службы, выяснить пока не удается.