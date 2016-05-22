Белгород, 22 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области не нашел вины медиков в смерти мужчины, которого на машине «скорой помощи» четыре часа возили из одного медицинского учреждения в другое. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте департамента 21 мая.

mos03.ru Скорая помощь

«Результаты проверки показали отсутствие нарушений в действиях медицинского персонала ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Белгорода», ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Белгорода», ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода», в ходе оказания медицинской помощи гражданину Ш.», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, по данным департамента, пациент обратился за медицинской помощью несвоевременно, а быстро прогрессирующая полиорганная недостаточность и фоновые заболевания создали условия для неблагоприятного исхода заболевания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 38-летнему мужчине 7 мая мужчине вызвали «скорую», которая привезла его в горбольницу №1, однако госпитализировать его отказались. В машине больного возили на «Станцию скорой медицинской помощи», в горбольницу №2, а потом снова привезли в городскую больницу №1, где поместили в реанимационное отделение. Утром 8 мая потерпевший скончался. Предварительной причиной смерти является тотальная правосторонняя пневмония.

Следственные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». В ходе следствия допрашиваются медицинские сотрудники причастных к происшествию лечебных учреждений, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.