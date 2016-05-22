Вена, 22 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина открыл огонь по пришедшим на концерт на отрытом воздухе на западе Австрии, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения. Окончив стрельбу, мужчина направил оружие на себя и покончил жизнь самоубийством, сообщает Associated Press со ссылкой на австрийскую государственную телекомпанию ORF.

torange.biz Стрельба из пистолета

Инцидент произошел в пригороде Ненцинга, расположенного примерно в 40 км от границы с Лихтенштейном.

Как удалось выяснить полицейским, стрелявший мужчина в течение некоторого времени громко спорил с женщиной из припаркованного рядом автомобиля. После чего достал из своей машины пистолет и отправился на концертную площадку, где и открыл беспорядочную стрельбу.

Концерт, на котором присутствовало около 150 человек, проходил на территории, арендуемой местным мотоклубом.

Полицейские инициировали расследование и выясняют причины и обстоятельства трагедии.