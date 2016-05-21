Тверь, 21 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Мост в городе Ржев Тверской области будет отремонтирован в этом году. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Ржев 21-го мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства

ru.wikipedia.org Ржев. Мост через Волгу

Глава региона лично проинспектировал состояние моста, который давно является болевой точкой города.

Мост через Волгу в Ржеве расположен в центральной части города, по нему идет интенсивное движение автотранспорта в сторону федеральных трасс «Балтия» и «М 10». Мост был возведен еще в 1984 году, и с этого момента еще ни разу капитально не ремонтировался.

Осмотрев объект, Игорь Руденя заявил, что мост находится в неудовлетворительном состоянии и, учитывая его высокую пропускную способность, ремонт необходимо завершить до осени. Кроме основных работ по укреплению несущих конструкций и проезжей части, планируется заменить мачты освещения, отремонтировать тротуары.

Ремонт оценивается в сумму около 190 миллионов рублей — деньги заложены в областном бюджете с учетом софинансирования из местной казны. В данный момент объявлен очередной конкурс на проведение работ. Два предыдущих по разным причинам не состоялись.

«Ремонт моста станет частью общей программы, которая нацелена на то, чтобы в течение двух-трех лет привести в порядок максимальное количество дорог Твери и области», — отметил Игорь Руденя.