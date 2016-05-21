Мутко о матче Россия – Финляндия: «Я не вижу провала»
Москва, 21 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Выступление сборной России по хоккею на домашнем ЧМ-2016 не является провальным, несмотря на сегодняшнее поражение от команды Финляндии. Об этом, как передает RT, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.
«Команда выглядела здорово, я не вижу провала в этом выступлении на чемпионате мира, — говорит министр спорта РФ. — Это спорт: сегодня победили финны. Не могу сказать, что они переиграли нас. В целом они играли дисциплинированно».
При этом Мутко добавил, что сборной России по хоккею в полуфинале не хватало фарта, поэтому команда Финляндии вышла в финал ЧМ.
«Теперь цель (сборной России) — третье место, — отмечает министр. — Для нас задача такая теперь. Надеюсь, что болельщики придут поддержать сборную России в матче за третье место».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21-го мая сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Итоговый счет — 1:3.
Читайте также: Сборная Финляндии — финалист ЧМ по хоккею, Россия сыграет за «бронзу»