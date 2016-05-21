Москва, 21 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Выступление сборной России по хоккею на домашнем ЧМ-2016 не является провальным, несмотря на сегодняшнее поражение от команды Финляндии. Об этом, как передает RT, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Провала нет?!

«Команда выглядела здорово, я не вижу провала в этом выступлении на чемпионате мира, — говорит министр спорта РФ. — Это спорт: сегодня победили финны. Не могу сказать, что они переиграли нас. В целом они играли дисциплинированно».

При этом Мутко добавил, что сборной России по хоккею в полуфинале не хватало фарта, поэтому команда Финляндии вышла в финал ЧМ.

«Теперь цель (сборной России) — третье место, — отмечает министр. — Для нас задача такая теперь. Надеюсь, что болельщики придут поддержать сборную России в матче за третье место».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21-го мая сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Итоговый счет — 1:3.

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