Москва, 21 мая, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Без структурных реформ экономика РФ останется на «дне» и не будет расти. Об этом, как передает ТАСС, заявил бывший министр финансов РФ, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

pixabay.com Дно уже прошли

«Можно говорить, что «дно» пройдено — скорее всего, наверно, мы где-то близко к этому определению находимся, — сказал Кудрин. — Но, к сожалению, поскольку модель экономики старая отработана, новая — еще не сформировалась, даже вот пройдя «дно», мы останемся на этом «дне».

При этом бывший министр финансов РФ добавил, что самое главное в российской экономике — это рост.

«Мне кажется, что нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает, — говорит Кудрин. — Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста».

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