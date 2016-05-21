Минск, 21 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Белоруссии возможна встреча глав Православной и Католической церквей, а также других религий. Об этом 21-го мая Александр Лукашенко заявил представителям государственных СМИ Белоруссии после встречи с Франциском I.

president.gov.by Александр Лукашенко и папа Франциск

Папа Римский принял руководителя постсоветской республики в своей резиденции — они провели переговоры наедине в библиотеке, а также обменялись подарками. Лукашенко подарил деревянные копии креста Евфросинии Полоцкой, миниатюрной кареты и голографическую икону, получив в подарок от Франциска три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье, а также художественное изображение оливкового дерева.

В обмене подарками принял участие младший внебрачный сын руководителя постсоветской республики — Николай Лукашенко, который в очередной раз посетил Ватикан вместе с отцом. Затем Александр Лукашенко выступил перед журналистским пулом, рассказал о переговорах с Франциском и сделал ряд заявлений.

«Прошла она очень хорошо — просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как президент — так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых Папа Франциск придерживается. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, тёплый и приличный разговор, — сообщил Лукашенко. — Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Белоруссию».

«Он очень хорошо осведомлен о ситуации в Белоруссии — как среди католиков, так и среди православных — основных конфессий. Он очень хорошо знает о том межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике — абсолютно сведущий, живой человек. И прямо сказал: «Да, я должен побывать в Белоруссии». И я высказал такую крамольную мысль, что пора приехать в Белоруссию и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями».

Лукашенко выразил уверенность, что при встрече патриарха Кирилла и Франциска «будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть вот это рукопожатие — не в далёкой Кубе, в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава Богу, которую не затронули те катаклизмы — и он это тоже подчеркнул, которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского Союза».

«Поэтому всё в руках Господа. Я думаю, что если он благословит, то наши высшие иерархи церкви православной и католической встретятся на белорусской земле и думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, представителей других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод — это, как предлагают наши священнослужители многие — почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Италию и Ватикан 20-го мая. В тот же день он встретился с представителями республики и теократического государства, призвав инвестировать в постсоветскую республику, а также заявив, что Белоруссия является «донором стабильности и порядочности» не только для Италии, но и всего Евросоюза.

Напомним, Александр Лукашенко считает себя «православным атеистом». Тем не менее, он регулярно участвует в культовых мероприятиях Православной церкви и даже организовал в одном из храмов пропагандистское шоу «молитва за Беларусь» с участием пропагандистов, священнослужителей разных конфессий, чиновников различного ранга и членов пропрезидентских организаций и другой публики.

До этого Лукашенко неоднократно выступал с инициативами реформировать РПЦ, инициировал встречу в Белоруссии глав Православной и Католической церквей, приглашал Бенедикта XVI и Франциска I прибыть на каноническую территорию Православной церкви в частном порядке, а также отметился другими скандальными заявлениями и инициативами. В то же время, предпринимались усилия по автокефализации и «белорусизации» Белорусского Экзархата РПЦ (Белорусской Православной церкви), приторможенные в начале 2016 года.