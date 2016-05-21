Москва, 21 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Уже прошло полгода с того момента, как у авиакомпании «Трансаэро» был отозван сертификат эксплуатанта, однако ситуация с долгами перевозчика всё ещё далека от разрешения. Проблема не ограничивается одними лишь банками-лизингодателями или даже рабочим персоналом фирмы. До сих пор остается множество клиентов, которым так и не компенсировали потери по теперь уже недействительным билетам.

pixabay.com Долги не дают взлететь

Новости о финансовых затруднениях и огромной задолженности компании всплыли в 2014—2015 годах, однако впервые симптомы нездорового состояния «Трансаэро» дали о себе знать уже в конце прошлого десятилетия.

Читайте также: Конец «Трансаэро»: совладелец S7 Филев выходит из сделки

Сотрудников «Трансаэро» ждут в московской «России», но не в Петербурге

Первая «жёсткая посадка» случилась, когда в 2009 году чистый убыток компании возрос до 1,9 млрд. рублей в сравнении со 158 млн. руб двумя годами ранее. При этом, за эти же два года чистый долг компании увеличился с 10 до 32 млрд. рублей.

Как и принято делать в таких ситуациях, менеджеры фирмы тут же списали все проблемы на мировой финансовый кризис, даже несмотря на то, что таких впечатляющих антирекордов тогда не смог добиться ни один другой авиаперевозчик России.

С тех пор руководство компании не раз выдвигало оптимистические заявления о финансовом состоянии фирмы и её инвестиционной политике. Впрочем, на качестве авиапарка работа эффективных управленцев парадоксальным образом не отражалась. Не испытывали доверия к заявлениям топ-менеджмента и аудиторы и аналитики, особенно после того, как в 2010 году генеральный директор компании Ольга Плешакова заявила, что капитализация «Трансаэро» якобы достигла 1,2 млрд долларов, тем самым составив практически половину «Аэрофлота».

Читайте также: Авиакомпанию «Россия» возглавил бывший гендиректор «Трансаэро»

Медведев: Уход крупного перевозчика — это испытание для авиаотрасли

Новым поводом для подозрений в непрозрачности финансовых отчетов «Трансаэро» послужили попытки компании выйти на биржу, однако публичного размещения акций в 2010—2011 годах так и не произошло. После нескольких неудачных попыток IPO Ольга Плешакова просто заявила, что необходимости в привлечении средств на рынке компании вовсе и не требовалось, и «Трансаэро» вполне хватает своих внутренних источников.

Совершенно неудивительно, что второй шок, связанный со снижением турпотока, компания с таким сомнительным послужным списком выдержать уже не смогла. В конце 2015 года перевозчик обратился в правительство с просьбой о выделении государственных гарантий. Тогда выяснилось, что авиакомпания находится на грани банкротства с долгами в размере 250 млрд рублей, из которых 150 млрд. составляли обязательства по лизингу.

Билеты компания перестала продавать с 1-го октября. В середине месяца по итогам внеплановой проверки Росавиация объявила, что сертификат эксплуатанта «Трансаэро» аннулируется 26-го октября. В декабре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел 23-го декабря 2015 года в отношении нее на полгода процедуру наблюдения, цель которой состоит в анализе финансового состояния должника.

Подробнее: «Трансаэро» оспорило в суде отзыв сертификата эксплуатанта Росавиацией

Список кредиторов «Трансаэро» пополнили ФНС и два банка

Владельцы билетов оказались в сложной ситуации. По перелетам до 15-го декабря «Аэрофлот» обязался выполнить все обязательства «Трансаэро», а по билетам на более поздние сроки тот же «Аэрофлот» обязался экс-авиаперевозчику в полном объеме передать компенсационные выплаты.

Вместе с этим прекратили свою работу и различные программы лояльности компании. При этом, как «Трансаэро», так и «Аэрофлот» никак вопрос накопившихся у клиентов бонусов не прокомментировал, а банки, с которыми у перевозчика были совместные программы, в лучшем случае пытались убедить клиентов, например, перейти на программы «Аэрофлота» с сохранением накопленных миль.

Хотя правительство поручило «Аэрофлоту» выполнить все обязательства перед пассажирами «Трансаэро», вопрос компенсаций, не то что каких-либо бонусов, но по самим же недействительным билетам сильно затянулся. По правилам, заявление о возврате, как и любая претензия, рассматривается в течение 30 дней, после чего клиента должны уведомить о результате.

Однако в октябре у пассажиров возникли проблемы с возвратами билетов «Трансаэро» — центр сервисного обслуживания принимал заявки на возврат, но затягивал сроки их обработки. В самой авиакомпании объясняли это большим количеством обращений.

В конце ноября появлялись сообщения о том, что на «горячей линии» клиентам услужливо предлагают подождать ответа оператора в течение длительного времени, иногда до часа. Были и сообщения о временном прекращении работы сайта перевозчика и единого телефона службы поддержки. На сайте change.org появились петиции с жалобами на то, что в течение двух месяцев с подачи заявления деньги так и не перечислены.

15-го декабря «Газета.Ru» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила, что ожидающие возврата денег за несостоявшиеся перелеты клиенты могут их так и не получить. Как утверждалось, «Аэрофлот» не может перечислить средства на счет бывшего авиаперевозчика в связи утратой заявлений пассажиров «Трансаэро».

«Трансаэро» не может предоставить полную информацию о пассажирах, которым необходимо осуществить возврат денежных средств за сданные билеты. Остались данные только по заявкам, поступившим после 2-го декабря», — заявлял тогда собеседник «Газеты.Ru».

Он также отметил, что ситуация с информированием «Аэрофлота» по возвратным билетам ухудшилась в конце ноября после того, как из «Трансаэро» ушел менеджмент «Аэрофлота», в результате чего у авиаперевозчика, за исключением всего лишь двух сотрудников, просто не осталось людей, способных собирать информацию о пассажирах.

Как пояснили изданию в самом «Аэрофлоте», «все заявки собираются и обрабатываются «Трансаэро» самостоятельно, а «Аэрофлот» только финансирует «Трансаэро» для выполнения возвратов». Утверждается, что в общей сложности через договоры займа под цели финансирования возвратов в «Трансаэро» было переведено 113,6 млн руб.

Так или иначе, но 13-го мая 2016 года руководство компании заверило общественность, что компании всё-таки удается справляться с потоком обращений. С декабря 2015 года, согласно сообщению на сайте компании, фирма выплатила пассажирам за неиспользованные воздушные перевозки порядка 617 млн рублей. При этом на тот момент в очереди на оплату стояло 36 протоколов, включающих более 4800 билетов.

В компании также отметили, что постепенно число обращений пассажиров падает: если в октябре и ноябре 2015 года каждый месяц регистрировалось 1300−1700 новых обращений, то в марте их было всего 116.

В итоге компания пообещала закончить на 98% выплаты пассажирам по несостоявшимся рейсам уже к 1-му июля 2016 года. «В настоящий момент более 92% обращений завершаются выплатой компенсации, понесенных пассажирами расходов», — приводились слова гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина в сообщении.

«Пока что не изготавливаются выплаты по претензиям, связанным с понижением класса обслуживания, повреждением, задержкой в доставке и утратой багажа и т. д», уточнялось в заявлении компании, однако в конечном счете будут удовлетворены и эти заявления, подчеркнули в «Трансаэро».

Впрочем, в то время как проверить статистику по выплатам весьма затруднительно, есть основания считать, что значительное число клиентов компании может так и остаться без положенной компенсации. Ситуацию с порядком выплат корреспонденту ИА REGNUM пояснил старший юрист юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

«Срок процедуры наблюдения был установлен судом до 11-го мая 2016 года. В связи с большим объемом поступивших требований кредиторов, рассмотрение вопроса относительно следующей процедуры банкротства назначено на 13 июля 2016 года. Маловероятно, что в июле в отношении компании будет введена следующая процедура», — сказал Фролов.

«В рамках процесса наблюдения не происходят расчеты с кредиторами (кроме текущих платежей), не производится реализация имущества должника. Цель указанной процедуры банкротства — провести анализ финансового состояния «Трансаэро», установить возможность или невозможность восстановления платежеспособности», — подчеркнул он.

В то же время в рамках процедуры наблюдения кредиторы, включая пассажиров, которым не возвращены денежные средства за приобретенные билеты, были вправе предъявить свои требования в суд для включения в реестр, напоминает юрист: «Срок для предъявления требований установлен законом — это 30 дней с момента соответствующей публикации, сообщения о введении наблюдения в печатном органе. Конкретно в данном деле публикация состоялась 26-го декабря 2015 года».

В то же время «кредиторы, которые не успели заявить свои требования в суд в установленный законом тридцатидневный срок, вправе сделать это и сейчас, однако, рассматриваться такие заявления будут уже в следующей процедуре банкротства компании», уточнил он.

Теперь, если временный управляющий, в компетенции которого находится проведение финансового анализа, установит невозможность восстановления платежеспособности компании, и с этим согласится собрание кредиторов, суд введет процедуру конкурсного производства, указал Фролов.

«В рамках процедуры конкурсного производства будет производиться реализация имущества и расчеты с кредиторами», — добавил он.

В этих обстоятельствах вероятность получения денежных средств несостоявшимися пассажирами авиакомпании ничтожно мала, констатировал юрист: «Дело в том, что имущество, которое принадлежит должнику и будет реализовываться конкурсным управляющим, в подавляющем большинстве находится в залоге у кредитных и иных организаций. При этом, залоговый кредитор получает от 75% до 80% денежных средств, полученных от продажи. Остальные 20−25%, как правило, полностью расходуются на покрытие издержек арбитражного управляющего, выплату текущих обязательств и иным кредиторам приоритетной очереди — например, выплата заработной платы бывшим работникам».

Исходя из текущей динамики судебного дела, добавил Фролов, можно сделать вывод, что «следующая процедура банкротства в отношении «Трансаэро» будет введена не ранее конца текущего года».