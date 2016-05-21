Астана, 21 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Ранним утром 21-го мая полицейские Алма-Аты перекрыли Площадь Республики, неподалеку от которой находятся городской акимат (мэрия) и алма-атинская резиденция президента страны. На площадь были подогнаны брандспойты и автобусы с полицейскими и ОМОНом.

facebook.com/zhanna.baitelova Митинг в Алма-Ате

Ближе к 10-ти часам утра стали появляться первые митингующие, но так как площадь была перекрыта и оцеплена, желающие выразить свой протест (официально — против продажи казахстанской земли иностранным гражданам и, в первую очередь, китайцам) стали собираться на перекрестке улиц Фурманова и Сатпаева.

Следует отметить, что полицейские Алма-Аты следовали по давно уже отработанной схеме подавления любых митингов. В подобных ситуациях традиционно перекрывается площадь Республики, а затем начинается загон собравшихся: сначала по улице Фурманова до проспекта Абая, затем колонну поворачивают по Абая в сторону улицы Наурызбай-батыра (бывшая ул. Дзержинского) и где-нибудь в районе Национальной библиотеки, которая находится на пересечении Абая и проспекта Абылай-хана (бывший Коммунистический), либо чуть дальше на пересечении Абая и улицы Желтоксан (бывшая ул. Мира) проводится массовое задержание всех недовольных. Схема очень удобная, так как по обеим сторонам этих улиц буквально сплошным рядом расположены здания и сбежать из этой ловушки весьма проблематично.

Возможности распространения информации о происходящем в южной столице были максимально урезаны. Популярный интернет-ресурс Youtube, сайты западных СМИ были заблокированы. Социальные сети работали очень медленно, а страницы, посвященные митингу практически не грузились. Кроме того, был заблокирован Periscope, и даже Google работал через раз. Примечательно, что 19-го мая Комитет по связи, информатизации и информации клятвенно заверял общественность, что никаких блокировок в Казахстане не производится. Как заверил руководитель управления контроля в области связи, информатизации Руслан Абдикаликов, для блокировки социальных сетей и сайтов обязательно требуется решение суда. Правда, он отметил, что без решения суда заблокировать какой-либо ресурс возможно, если есть решение генерального прокурора, в том случае, «если будет обнаружено распространение информации по сетям телекоммуникаций, которая нарушает законы Казахстана».

Но вернемся к митингу. О том, что в стране на 21 мая запланированы акции протеста во всех крупных городах, было известно еще в начале мая. Поводом для народных выступлений стали поправки в Земельный кодекс Казахстана, согласно которым иностранным гражданам разрешалось брать в аренду земельные участки сельхозназначения на длительные сроки — до 25 лет.

Следует отметить, что в конце апреля — начале мая митинги по этому поводу прошли в семи городах страны. Правда, сначала люди выступали против продажи земли иностранцам, и в первую очередь — китайским инвесторам. После того как президент страны официально заявил, что продажа земли иностранцам данными поправками не предусматривается, и речь идет лишь об аренде, требования протестующих были немного скорректированы — люди стали выступать против аренды.

5-го мая Нурсултан Назарбаев объявил о моратории на введение поправок, вызвавших народное недовольство, сроком на один год. Кроме того, он распорядился создать Земельную комиссию, в состав которой вошли общественные деятели, аграрии, представители министерств, а также депутаты парламента. Главной задачей данной Комиссии стало разъяснение норм земельного законодательства и конкретно новых поправок.

Однако в эффективность этих мер, похоже, не очень верили и сами власти. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, несмотря на все сделанное, 16-го мая обратился к населению республики с призывом не участвовать в митингах, запланированных на 21 мая.

«Я думаю, что для того, чтобы проводить митинги, все вопросы уже сняты. Работает государственная комиссия, все обсуждается. Для митинга нет необходимости», — заявил глава МВД.

18-го мая директор Департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев, отвечая на вопрос: «Усилены ли меры безопасности в связи с просьбами о проведении мирных митингов 21-го мая в некоторых регионах?», сообщил, что правоохранительные органы предпринимают меры против распространения в соцсетях и мессенджерах противоправной информации, в том числе направленной на возбуждение социальной, национальной и иной розни.

20-го мая выступил уже генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов. Он также призвал казахстанцев не поддаваться на провокации и призывы к участию и организации незаконных митингов в стране.

«Созданы все условия для свободного выражения общественных, групповых, личных интересов по земельному вопросу. Однако отдельные лица, игнорируя эти условия и законы, избегая совместного конструктивного диалога, продолжают провоцировать население на незаконные акции протеста. Порядок их организации, проведения не соблюдается. Идет намеренная политизация и распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни. Такие действия противоречат законам Казахстана. В этой связи призываю казахстанцев не поддаваться на подобные провокации, проявить твердую гражданскую позицию во имя сохранения стабильности, предотвращения угроз жизни и здоровью наших граждан», — обратился к населению генпрокурор.

Он также напомнил, что призывы к митингам являются, по сути, их организацией и влекут за собой административную и даже уголовную ответственность.

Кроме того, 20-го мая на Площади Республики в Алма-Ате (именно той, где через сутки должны были проводить митинг) были обнаружены в канализационном люке куски арматуры, бутылки с зажигательной смесью и канистры с бензином. А городской Департамент внутренних дел в этот же день сообщил о задержании пяти человек, в квартирах которых при обыске были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия: пистолеты системы Макаров и ТТ, обрезы гладкоствольных ружей, несколько десятков боеприпасов к ним, четыре гранаты РГД-5, а также денежные средства на общую сумму 5 миллионов тенге (1 млн. руб). Как пояснила тогда руководитель пресс-службы ДВД Алма-Аты Салтанат Азирбек, полицейскими устанавливается причастность задержанных к планируемым митингам. О результатах расследования полиция обещала сообщать незамедлительно.

Понятно, что при таком раскладе правоохранительные органы были переведены в режим усиленной службы. Понятно, что найденные в люке предметы поспособствовали тому, чтобы полиции был отдан приказ не допустить никаких беспорядков.

Наверное, именно этим и объясняется повышенная активность полицейских. Как заметил один из журналистов, побывавших на Площади Республики сегодня, за 10 лет работы в профессии он ни разу не сталкивался с подобной агрессивной тактикой полицейских.

К слову, журналистам, по их рассказам, досталось больше всех. Многих из них полицейские задерживали по два раза. Кому-то даже провели принудительную экскурсию:

«В первый раз нас повязали, когда мы стояли на перекрестке Фурманова и Абая. Стояли, снимали происходящее. Причем нас было много, человек двадцать. Вдруг подъехал «бобик», оттуда высыпал ОМОН. Нам всем без лишних разговоров скрутили руки, запихнули в автобус. Но повезли не в отделение полиции, а на саму площадь. Как оказалось, они хотели нам показать, что на площади все спокойно и митингующих нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM телеоператор одного российского СМИ.

ИА REGNUM: А почему они вас просто не попросили проследовать за ними, мол, хотим показать вам площадь?

А я знаю? Менты сегодня вообще вели себя необычно. С журналистами разговаривали исключительно на матах, могли послать на три буквы и обложить с ног до головы. Причем они с нами не церемонились. Толкали, пихали, заламывали руки. Потом, чуть позже, нас опять повязали. Причем человек 20 взяли сразу. Запихнули в автобус и повезли в отделение полиции. Правда, проехали мы немного — метров 20−30. Потом автобусу перекрыла дорогу полицейская машина, оттуда вышли сотрудники пресс-службы ДВД и распорядились отпустить нас.

Что касается количества участников алма-атинской акции протеста, то очевидцы в оценках расходятся. Одни утверждают, что митингующих было порядка 150−200 человек, другие же говорят о тысяче.

«Толпа шла, кричала, что они против продажи земли. Требовали вместо моратория вообще отменить эти поправки. Кроме того, они кричали полицейским и ОМОНовцам «Нихао» («здравствуйте» на китайском — прим. ИА REGNUM), ну, потому что они вроде как выступают в поддержку продажи земли китайцам. Никаких транспарантов в руках митингующих не было. Оружия тоже», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из очевидцев шествия толпы по проспекту Абая.

При этом, как сообщили местные журналисты со ссылкой на городскую прокуратуру, только по состоянию на 11 часов утра полицейскими было схвачено и отвезено в отделения порядка 400 человек. Что интересно, митингующих сначала отвозили в районное отделение внутренних дел (РОВД) Бостандыкского района, но там камера предварительного заключения весьма небольшая и не смогла вместить всех, кого привозил ОМОН. Поэтому чуть позже задержанных стали доставлять и в РОВД Алмалинского района.

После 12 часов дня задерживать практически было некого. Площадь открыли для движения, оцепление по периметру было снято.

Тем не менее, полицейские продолжают работать в усиленном режиме и просят сообщать граждан о любых подозрительных личностях.

В других городах республики обстановка складывается по-разному. К примеру, в Семипалатинске, где 27-го апреля уже проходил земельный митинг, пока все тихо.

«На площади людей мало, полицейских еще меньше. Но вот людей штатском много. Неподалеку от площади много молодых «спортиков», в солнцезащитных очках», — написал один из жителей Семипалатинска в социальных сетях.

Спокойная обстановка в Кзыл-Орде и Чимкенте. В Атырау, как сообщают в соцсетях, на крышах зданий вокруг площади были размещены снайперы, а полицейские скручивали всех, кто приближался к площади, ближе чем на несколько метров.

Есть сообщения о том, что митинг прошел в Актюбинске, однако видео в сообщении об этом событии недоступно для просмотра. Но, по словам очевидцев, в нем приняли участие не больше 200 человек.

В Уральске сообщают о нескольких задержанных, в том числе арестовали женщину, которая кричала «Шал, кет» («шал» по-казахски старик, «кет» — уходи — это любимый лозунг разного рода популистов, оппозиционеров и псевдопатриотов, который они адресуют президенту страны — прим. ИА REGNUM).

В Астане в числе задержанных на митинге также оказались журналисты. Как сообщается, их освободили только после звонка министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.

Между тем, примечательно, что сегодня в Астане прошло второе заседание Земельной комиссии. Главными вопросами дня стали продажа земли и механизмы осуществления.

«Продажа земли не должна решаться одним лицом в акиматах, не должна зависеть от решения должностного лица. Надо принимать решения совместно с общественностью, если общество против, то, соответственно, земля не будет продаваться. Права всех должны соблюдаться. Поэтому на рабочих группах предлагаю поручить, чтобы все мнения детально были обсуждены. И при следующей встрече они проинформировали нас, какие решения были приняты, и, соответственно, раздали материал, чтобы мы в течение получаса, может быть часа, обсудили это, и чтобы перешли к вопросу передачи земель иностранцам. А затем уже после этих обсуждений, чтобы перед выездом в регионы мы ехали с конкретным предложением», — заявил на заседании Комиссии ее председатель — заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Отметим также, как передает корреспондент ИА REGNUM, Министерство внутренних дел Казахстана распространило официально сообщение, в котором говорится, что сложившаяся ситуация будет тщательно проанализирована:

«Ранее, с помощью сети интернет и мессенджера WhatsApр предпринимались попытки организовать незаконные массовые акции протеста и распространялись провокационные призывы к этому. Под предлогом сбора для мирного высказывания мнений по земельному вопросу скрывались подготовительные противоправные действия, направленные на организацию нарушений общественной безопасности, групповых хулиганских действий и массовых беспорядков, в ходе которых могли пострадать обманутые люди, откликнувшиеся на призыв. Сегодня органами правопорядка предприняты должные меры по охране общественного порядка, а также защите конституционных прав и безопасности граждан. За попытку организации несанкционированных митингов были задержаны и доставлены в органы внутренних дел ряд организаторов и активных участников, с дальнейшим принятием мер, согласно законодательству Республики Казахстан. К сожалению, в ряде регионов по вине отдельных сотрудников были ограничены права журналистов. При поступлении сообщений о таких действиях нами предпринимались незамедлительные меры. Указанная ситуация будет тщательно проанализирована. На места будут направлены соответствующие указания о недопустимости подобных действий, виновные будут привлечены к ответственности» — говорится в сообщении МВД.