Канберра, 21 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Граждане Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, чьи родственники были взорваны 17-го июля 2014 года в небе над Донецком, намерены требовать компенсаций. По мнению представляющей истцов австралийской юридической фирмы, выплатить компенсации в размере 10 млн. долларов за каждого погибшего должна Российская Федерация и ее президент Владимир Путин. Об этом, в субботу, 21-го мая, сообщает агентство Reuters.

Roman Boed from the Netherlands Цветы в аэропорту Амстердама в память погибших

По данным источника, соответствующее исковое заявление от имени 33-х человек было отправлено в Европейский суд по правам человека еще 9-го мая. Ответчиками по делу названы Российская Федерация и лично президент страны Владимир Путин.

Boeing 777 малазийских авиалиний, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в столицу Малазии Куалу-Лумпур, взорвался в небе над Донецком 17-го июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Сразу после трагедии, поддерживающие захвативших власть на Украине страны, объявили виновными в катастрофе пророссийски настроенных ополченцев Донбасса. Согласно этой версии, Boeing был сбит ракетами, выпущенными из принадлежащего ополченцам ЗРК «Бук». По другой версии, малазийский лайнер мог быть сбит ракетами типа «воздух-воздух», выпущенными украинским истребителем. Эта версия была озвучена в документальном фильме-расследовании BBC.

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