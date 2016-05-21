Москва, 21 мая, 2016, 03:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки российской стороной зафиксировано восемь нарушений режима перемирия в сирийских провинциях Дамаск и Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Function.mil.ru Бюллетень

В провинции Дамаск позиции сирийских вооружённых сил подверглись миномётному обстрелу со стороны причисляющих себя к оппозиции формирований «Джейш аль-Ислам» в районе населённых пунктов Дума, Хауш-Харабу, Зибдин и дважды в районе Джаубар. Кроме того, боевики обстреляли из минометов квартал Дахият аль-Асад и санаторий «Ибн аль-Валид» в городе Дамаске.

В городе Алеппо боевиками «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляны квартал Аль-Асад и военная академия.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии.

Сообщается, что за минувшие сутки были заключены соглашения о примирении с представителями трёх населенных пунктов в провинциях Алеппо и Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 112.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Эль-Кунейтра и Алеппо. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 59.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).