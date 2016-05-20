Москва, 20 мая, 2016, 21:48 — ИА Регнум. В Москве откроется университет приемной семьи. В качестве педагогов для проекта пригласили известных актеров и писателей, ранее усыновивших детей, сообщает М24.ru.

ИА REGNUM Умка и Мама

Программа обучения «университета» рассчитана на 16 занятий по два часа каждое. В ходе уроков планируется затронуть спектр психологических и юридических вопросов в организации приемных семей. Во время обучения проведут творческие и кулинарные мастер-классы.

Проект, в котором смогут участвовать не менее 100 человек, рассчитан на обмен опытом между приемными семьями. Кураторами выступят психологи, юристы, специалисты с ученой степенью и члены Общественного совета приемных семей.

«Обучать в университет нужно профессиональных родителей — тех, которые собираются постоянно брать в семью новых приемных детей. Для людей, у которых нет своих детей, вполне подойдут школы приемных родителей. Если каждый усыновитель будет проходить и школу, и университет, чтобы усыновить ребенка, процесс усложнится и замедлится», — заявила лауреат премии «Крылья аиста» Лилит Горелова.

Занятия с приемными родителями начнутся в августе и завершатся в декабре 2016 года. Известно, что помещение университета будет располагаться недалеко от метро в центре Москвы.