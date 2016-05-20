Минск, 20 мая, 2016, 21:02 — ИА Регнум. «Белоруссия всегда будет донором стабильности и порядочности по отношению как к Италии, так и Евросоюзу в целом», — заявил 20-го мая в Риме Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

president.gov.by Встреча Александра Лукашенко с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой

Лукашенко и Матарелла не обошли стороной тему войны на Украине, сообщает госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт. Лукашенко поблагодарил за сдержанность руководства Италии в вопросе применения санкций Евросоюза к официальному Минску.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ЕС резко сократил санкционные списки, в которых фигурировали госпредприятия и чиновники Белоруссии (в том числе Александр Лукашенко). Особого мнения по вопросу применения санкций в своё время придерживался премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Отметим, тема «донорства» Белоруссии активно продвигается в СМИ и экспертном сообществе представителями официального Минска, прежде всего — МИД постсоветской республики и внештатными пропагандистами. По их мнению, существует некий недооценённый или незамеченный всеми вклад руководства постсоветской республики в урегулирование украинского кризиса.